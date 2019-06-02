نتنياهو: الغارات على سوريا فجراً نُفذت بإيعاز مني

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الغارة التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا، تم تنفيذها بإيعاز منه بعد إجرائه مشاورات أمنية.







وأوضح نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضد بلاده، مشيراً إلى أن هذه هي سياسة متسقة أنتهجها، وسنواصل انتهاجها من أجل ضمان أمن إسرائيل.

وأضاف نتنياهو، تعليقاً على الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد على مواقع في سوريا: "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت خلالها للجيش الإسرائيلي، بالقيام بعملية حازمة"، وفق (روسيا اليوم).وتصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية فجر اليوم الأحد، استهدفت بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة سبعة جنود سوريين بجروح.