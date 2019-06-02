عربي

نتنياهو: الغارات على سوريا فجراً نُفذت بإيعاز مني

نتنياهو: الغارات على سوريا فجراً نُفذت بإيعاز مني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الغارة التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا، تم تنفيذها بإيعاز منه بعد إجرائه مشاورات أمنية.

وأضاف نتنياهو، تعليقاً على الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد على مواقع في سوريا: "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت خلالها للجيش الإسرائيلي، بالقيام بعملية حازمة"، وفق (روسيا اليوم).

وأوضح نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضد بلاده، مشيراً إلى أن هذه هي سياسة متسقة أنتهجها، وسنواصل انتهاجها من أجل ضمان أمن إسرائيل.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية فجر اليوم الأحد، استهدفت بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة سبعة جنود سوريين بجروح.

أخبار ذات صلة

إصابة 18 شخصاً بانفجار سيارتين ملغومتين شرق ليبيا

إصابة 18 شخصاً بانفجار سيارتين ملغومتين شرق ليبيا

معهد مصري: الثلاثاء المقبل أول أيام عيد الفطر السعيد

معهد مصري: الثلاثاء المقبل أول أيام عيد الفطر السعيد

وزير عربي يَعتذر لمواطنيه بسبب الكهرباء

وزير عربي يَعتذر لمواطنيه بسبب الكهرباء

حزب &#34;تحيا تونس&#34; ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

حزب "تحيا تونس" ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

رئيس عربي ينقل رسالة سلام من إيران لدول الخليج

رئيس عربي ينقل رسالة سلام من إيران لدول الخليج

مقتل ثلاثة جنود سوريين في قصف صاروخي إسرائيلي على القنيطرة

مقتل ثلاثة جنود سوريين في قصف صاروخي إسرائيلي على القنيطرة

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بالعاصمة السودانية

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بالعاصمة السودانية

قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني

قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني

التعليقات

الدنيا حكايات

خرافات التسليح بين دول الخليج وإيران

خرافات التسليح بين دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

76130 طالباً يتوجهون السبت لامتحان &#34;الإنجاز&#34; في فلسطين والخارج

76130 طالباً يتوجهون السبت لامتحان "الإنجاز" في فلسطين والخارج

أسرى فلسطين: 350 حالة اعتقـال خلال أيار بينهم سبع سيدات و54 طفلاً

أسرى فلسطين: 350 حالة اعتقـال خلال أيار بينهم سبع سيدات و54 طفلاً

الداخلية تصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; حول آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

الداخلية تصدر تنويهاً "مهماً" حول آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

كحيل يُطالب بالمساواة بين مقاولي غزة والضفة بدفع الإرجاعات الضريبية كاملة

كحيل يُطالب بالمساواة بين مقاولي غزة والضفة بدفع الإرجاعات الضريبية كاملة

الخارجية: الاحتلال يتحدى القمة الإسلامية وقراراتها باعتدائه عمداً على الأقصى

الخارجية: الاحتلال يتحدى القمة الإسلامية وقراراتها باعتدائه عمداً على الأقصى

الشعبية: التصعيد بحق الأقصى لعب بالنار وجزء من المزاودات الداخلية لليمين

الشعبية: التصعيد بحق الأقصى لعب بالنار وجزء من المزاودات الداخلية لليمين

الهباش: الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن دم في المسجد الأقصى

الهباش: الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن دم في المسجد الأقصى

ممثلة للرئيس.. معايعة تُشارك في حفل تنصيب الرئيس السلفادوري

ممثلة للرئيس.. معايعة تُشارك في حفل تنصيب الرئيس السلفادوري

منوعات

شائعة وفاة حسن حسنى تنتشر عبر السوشيال ميديا خاصة بعد هذه الصورة

شائعة وفاة حسن حسنى تنتشر عبر السوشيال ميديا خاصة بعد هذه الصورة

عادل إمام يعود بقوة

عادل إمام يعود بقوة

رغدة تهدد بالانسحاب على الهواء بعد كشف واقعة ضربها المبرح لسمير صبري

رغدة تهدد بالانسحاب على الهواء بعد كشف واقعة ضربها المبرح لسمير صبري

تصريحات حليمة بولند الجريئة من حلقتها الممنوعة من العرض تثير الجدل

تصريحات حليمة بولند الجريئة من حلقتها الممنوعة من العرض تثير الجدل

تدهور حالة الفنان المصري محمد نجم

تدهور حالة الفنان المصري محمد نجم

موديل عراقية تثير الجدل بادعائها الزواج من وزيرين وحديثها عن الفساد

موديل عراقية تثير الجدل بادعائها الزواج من وزيرين وحديثها عن الفساد

شهيرة لـ&#34;رامز&#34; بعد وقوعها ضحيته مقلبه: لا أريد أن أرى وجهك

شهيرة لـ"رامز" بعد وقوعها ضحيته مقلبه: لا أريد أن أرى وجهك

سخرية واسعة من دينا الشربيني بسبب ملابس عمرو دياب

سخرية واسعة من دينا الشربيني بسبب ملابس عمرو دياب

قرار غير متوقع من فضائية إماراتية تجاه علا الفارس بعد انضمامها لقناة الجزيرة

قرار غير متوقع من فضائية إماراتية تجاه علا الفارس بعد انضمامها لقناة الجزيرة

أحمد سعد يثير غضب متابعيه بفيديو من أمام الكعبة

أحمد سعد يثير غضب متابعيه بفيديو من أمام الكعبة

عربي

حزب &#34;تحيا تونس&#34; ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

حزب "تحيا تونس" ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بالعاصمة السودانية

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بالعاصمة السودانية

قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني

قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني

إيزنكوت: تعاون أمني وثيق بين الموساد الإسرائيلي والدول العربية المُعتدلة

إيزنكوت: تعاون أمني وثيق بين الموساد الإسرائيلي والدول العربية المُعتدلة