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حزب "تحيا تونس" ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

حزب "تحيا تونس" ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له
يوسف الشاهد
رام الله - دنيا الوطن
انتخب حزب (تحيا تونس)، اليوم الأحد، رئيس الوزراء التونسي الحالي، يوسف الشاهد، رئيساً له.

ولا ينوي الشاهد الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء بعد انتخابه زعيماً لـ (تحيا تونس)، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصادر سياسية.

ويضم الحزب عدداً من الوزراء في حكومة الشاهد ونواباً في البرلمان، فيما يقول قياديون في الحزب: إن هدفه هو منافسة حزب (النهضة) في الانتخابات والحصول على أغلبية مريحة تمكنه من المضي في الاصلاحات الاقتصادية المعطلة.

ويأتي إعلان الحزب الجديد في كانون الثاني/ يناير الماضي بعد أشهر من الخلافات بين قيادات حزب (نداء تونس) الذي يقوده نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وانضم إلى الحزب الجديد عشرات النواب المستقيلين من حزب (نداء تونس) ومستشارين في البلديات، متهمين حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس، بأنه يسعى لخدمة مشروعه الشخصي، بحسب (رويترز).

وتسعى القوى العلمانية في تونس إلى تكوين جبهة قوية لمنافسة حزب (النهضة) الإسلامي، الذي ترشحه استطلاعات الرأي المحلية للفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة.

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