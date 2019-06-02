الأمير تميم لمشعل: قطر تدعم بجانب الفلسطينيين بكافة الصُعد

رام الله - دنيا الوطن

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، عن اجتماع عقده وفد من حركته بقيادة خالد مشعل، الأمير القطري تميم بن حمد، أمس السبت.





وقال أبو مرزوق، عبر (تويتر): "التقى وفد من الحركة برئاسة الأخ أبو الوليد، بالأمير تميم بن حمد مساء أمس، وتم استعراض قضيتنا الوطنية بكافة جوانبها".





وأضاف أبو مرزوق: "ناقشنا ما تمر به القضية الفلسطينية بالمرحلة الراهنة، وأكد الأمير وقوف قطر بجانب أشقائها الفلسطينيين، ودعمها لهم على كافة الصعد.

