أسرى فلسطين: 350 حالة اعتقـال خلال أيار بينهم سبع سيدات و54 طفلاً



وقد تصدرت مدينتي الخليل ورام الله أعلى الأوامر الإدارية خلال الشهر الماضي بواقع 30 قراراً إدارياً لكل مدينة ما بين جديد وتجديد.



كما واصلت إدارة سجون الاحتلال خلال أيار/ مايو انتهاكاتها لحقوق الأسرى والتنكيل بهم، والتضييق عليهم، ولم تراعى حرمه شهر رمضان المبارك او خصوصيته وحرمت الأسرى من التمتع بالعبادة بأريحيه خلال هذا الشهر، حيث قررت تقليص كمية الأغراض المسموح بشرائها من كنتين السجن الى النصف، رغم اعتماد الأسرى بشكل كبير على مشتريات الكنتين رغم ارتفاع الأسعار فيها.



كذلك واصلت عمليات اقتحام السجون حيث اقتحمت سجن عسقلان 3 مرات خلال الشهر وقامت بنقل ممثل الأسرى في السجن الأسير ناصر أبو حميد، وفرضت عقوبات بحقهم تمثلت بحرمانهم من الزيارة والكنتين لمدة شهر، إضافة إلى فرض غرامات على كل أسير بقيمة (500) شيكل، وسحب الأدوات الكهربائية من الغرف.



وأصيب الأسير محمد محارمة (29 عاماً) من الخليل بخلع في كتفه، إثر سقوطه داخل عربة (البوسطة) خلال نقله من سجن (ريمون) إلى المحكمة العسكرية في (عوفر).



فيما بتر الأطباء في مستشفى (شعار تصيدك) الإسرائيلي، القدم اليسرى للأسير الفتى المصاب محمود صلاح (14 عاماً)، من بلدة الخضر بعد إصابته بالرصاص الحي من قبل جنود الاحتلال، الأمر الذى تسبب بقطع في الأوردة الدموية.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال واصل الشهر الماضي استهداف النساء والأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء حيث رصد المركز(54) حالة اعتقال لأطفال، أصغرهم الطفل " موسى رمضان " والذى لا يتجاوز عمره (9 أعوام) وكان اعتقل عن حاجز عسكري في شارع الشهداء بمدينة الخليل، والشقيقين التوأمين "محمد و أحمد ابو عادي (13) عاما بعد اقتحام منزل والدهم في قرية كفر نعمة غرب رام الله .بينما رصد (7) حالات اعتقال استهدفت النساء بينهن صحفيتين، وهما "شذى حماد"، و"رنين صوافطة" وذلك خلال تغطيتهم لأحداث عمليات ترحيل المواطنين من قرية حمصة في الأغوار الشمالية عن مساكنهم، واطلقت سراحهن بعد ساعات من التحقيق، إضافة إلى اعتقال "غدير العموري" من القدس وهى موظفة في هيئة الأسرى، وأفرجت عنها بشرط حبسها منزلياً لمدة خمسة أيام، وغرامة مالية 10 آلاف شيكل، وكذلك اعتقال الفتاة "فاطمة سليمان" 19عاماً من بيت صفافا، وذلك بعد مداهمة منزل عائلتها، واطلقت سراحها بعد ساعات بشرط دفع كفالة مالية وتحويلها "للحبس المنزلي".بينما اعتقلت السيدة رجاء محمد عمر (30 عاماً) بعد اقتحام منزلها في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، ونقلتها للتحقيق في المسكوبية، واعتقلت الفتاة "روان نادر العمورى (22 عاماً) من الخليل قرب الحرم الإبراهيمي، وأطلق سراحها بعد 10 أيام، بكفالة مالية قدرها 2000 شيكل.فيما أعادت اعتقال المرابطة هنادي الحلوانى، وأفرجت عنها بعد ساعات من التحقيق في مركز القشلة.وكشف الأشقر بأن سلطات الاحتلال، واصلت خلال أيار/ مايو إصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (84) قرار إداري، منهم ( 30) قراراً جديداً للمرة الأولى غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم الإداري، و(54) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.