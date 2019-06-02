شؤون فلسطينية

الداخلية تصدر تنويهاً "مهماً" حول آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

الداخلية تصدر تنويهاً "مهماً" حول آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية بغزة اليوم الأحد، "تنويهاً" مهماً حول آلية السفر عبر (معبر رفح البري)، ليوم غدٍ الاثنين.

وقالت في بيان على صفحتها على (فيسبوك): "نُنوه للمواطنين الكرام بأن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين 2019/6/3 سيكون لنفس الحافلات، التي كان من المفترض أن تغادر اليوم الأحد".

وأضافت أن الحافلات هي: (المتبقي من الحافلة التاسعة من الكشف السابق + حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المعلن أمس)؛ وذلك بسبب ظروف العمل في المعبر.

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