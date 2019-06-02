الداخلية تصدر تنويهاً "مهماً" حول آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية بغزة اليوم الأحد، "تنويهاً" مهماً حول آلية السفر عبر (معبر رفح البري)، ليوم غدٍ الاثنين.
أصدرت وزارة الداخلية بغزة اليوم الأحد، "تنويهاً" مهماً حول آلية السفر عبر (معبر رفح البري)، ليوم غدٍ الاثنين.
وقالت في بيان على صفحتها على (فيسبوك): "نُنوه للمواطنين الكرام بأن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين 2019/6/3 سيكون لنفس الحافلات، التي كان من المفترض أن تغادر اليوم الأحد".
وأضافت أن الحافلات هي: (المتبقي من الحافلة التاسعة من الكشف السابق + حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المعلن أمس)؛ وذلك بسبب ظروف العمل في المعبر.
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