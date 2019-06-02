شؤون فلسطينية

هل أجلت واشنطن الإعلان عن (صفقة القرن) لـ 2020؟

هل أجلت واشنطن الإعلان عن (صفقة القرن) لـ 2020؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (الخليج أون لاين) القطري: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم تأجيل طرح خطتها للسلام، والتي يُطلق عليها إعلامياً (صفقة القرن) للعام المقبل.

وأوضح الموقع، أن اجتماعاً عُقد قبل أيام مع مسؤولين دوليين وأوروبيين مقربين من إدارة الرئيس ترامب، حيث تم التباحث معهم حول الأوضاع الفلسطينية الراهنة، وكذلك تداعيات خطة (صفقة القرن).

وأشار الموقع، إلى أن المسؤولين، أبلغوا الجانب الفلسطيني، أن واشنطن قررت بشكل "شبه رسمي" تأجيل طرح (صفقة القرن)، عن الموعد الذي حدده جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه، والمقرر في شهر حزيران/ يونيو المقبل.

ولفت الموقع، إلى أن الأوروبيين، أبلغوا أن بعض الظروف الداخلية والخارجية، تسببت في تغيير وجهة نظر إدارة ترامب، حول موعد طرح صفقتهم السياسية، خاصة في ظل الرفض الفلسطيني القاطع للتعامل معها.

واستدرك الموقع: "لكن السبب الرئيسي الذي دفع الإدارة الأمريكية لتأجيل طرح الصفقة لموعد لاحق، يتعلق بالهزة السياسية التي أصابت إسرائيل بعد فشل زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومته، والدعوة الرسمية لحل الكنيست والتجهيز للانتخابات".

وأضاف: "عدم نجاح نتنياهو، عراب (صفقة القرن)، في تشكيل الحكومة وضم وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان لها، تسبب ببعثرة أوراق ترامب بملف صفقته السياسية، والأوضاع أصبحت داخل إسرائيل في ظل هذا التشويش غير مناسبة للتعامل مع الجهد الأمريكي المبذول في المنطقة".

وبين الموقع، نقلاً عن مسوؤلين فلسطينيين قولهم، إن أسباباً أخرى دفعت إدارة ترامب إلى تأجيل الصفقة، بحسب حديث الأوروبيين، وهو موقف بعض الدول العربية التي تعتبر ركناً أساسياً فيها، وعلى وجه الخصوص الأردن، الذي يرفض التعامل معها بشكل قاطع في ثبات مع الموقف الفلسطيني.

وحسب الموقع، فإنه من المتوقع أن تلجأ الإدارة الأمريكية إلى ما أسمته بـ"خطة ماكرة والتفافية"، في تنفيذ ما تبقى من بنود صفقة القرن، حتى قبل موعد طرحها الرسمي، الذي بات مربوطاً بنتائج الانتخابات الإسرائيلية.

وأوضح، أن إدارة ترامب ستعمل خلال فترة استعداد إسرائيل للانتخابات الجديدة، على إقرار بعض القوانين والقرارات المهمة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسيكون أبرزها وضع السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، وكذلك توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول التي تستضيفهم.

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