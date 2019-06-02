رئيس عربي ينقل رسالة سلام من إيران لدول الخليج

رام الله - دنيا الوطن

قال السفير العراقي في إيران، سعد قنديل، إن الرئيس العراقي برهم صالح، نقل رسالة من إيران إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين، بشأن مقترح التوقيع على معاهدة عدم الاعتداء.



ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، عن السفير قنديل، قوله: إن العراق رحب بالمقترح الذي أعلنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (معاهدة عدم الاعتداء)".





وأوضح قنديل، أنه "بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إيران، وكل من السعودية والبحرين والإمارات فقد قرر المسؤولون العراقيون، نقل هذا المقترح بالنيابة عن إيران"، مشيراً إلى أنه يمكن اعتبار بغداد وسيطاً لتبادل الرسائل بين طهران والرياض وأبو ظبي والمنامة.