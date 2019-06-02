عربي

رئيس عربي ينقل رسالة سلام من إيران لدول الخليج

رئيس عربي ينقل رسالة سلام من إيران لدول الخليج
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير العراقي في إيران، سعد قنديل، إن الرئيس العراقي برهم صالح، نقل رسالة من إيران إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين، بشأن مقترح التوقيع على معاهدة عدم الاعتداء.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، عن السفير قنديل، قوله: إن العراق رحب بالمقترح الذي أعلنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (معاهدة عدم الاعتداء)".

وأوضح قنديل، أنه "بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إيران، وكل من السعودية والبحرين والإمارات فقد قرر المسؤولون العراقيون، نقل هذا المقترح بالنيابة عن إيران"، مشيراً إلى أنه يمكن اعتبار بغداد وسيطاً لتبادل الرسائل بين طهران والرياض وأبو ظبي والمنامة.

أخبار ذات صلة

حزب &#34;تحيا تونس&#34; ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

حزب "تحيا تونس" ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

مقتل ثلاثة جنود سوريين في قصف صاروخي إسرائيلي على القنيطرة

مقتل ثلاثة جنود سوريين في قصف صاروخي إسرائيلي على القنيطرة

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بالعاصمة السودانية

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بالعاصمة السودانية

قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني

قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني

إيزنكوت: تعاون أمني وثيق بين الموساد الإسرائيلي والدول العربية المُعتدلة

إيزنكوت: تعاون أمني وثيق بين الموساد الإسرائيلي والدول العربية المُعتدلة

مقتل 20 حوثياً باشتباكات مع &#34;العمالقة&#34; جنوبي الحديدة

مقتل 20 حوثياً باشتباكات مع "العمالقة" جنوبي الحديدة

الحرائق تلتهم حقولا جديدة بالعراق والفاعل مجهول

الحرائق تلتهم حقولا جديدة بالعراق والفاعل مجهول

طهران تكشف رد بن سلمان على عرض إيراني لدول الخليج

طهران تكشف رد بن سلمان على عرض إيراني لدول الخليج

التعليقات

الدنيا حكايات

خرافات التسليح بين دول الخليج وإيران

خرافات التسليح بين دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: 350 حالة اعتقـال خلال أيار بينهم سبع سيدات و54 طفلاً

أسرى فلسطين: 350 حالة اعتقـال خلال أيار بينهم سبع سيدات و54 طفلاً

الداخلية تصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; حول آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

الداخلية تصدر تنويهاً "مهماً" حول آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

كحيل يُطالب بالمساواة بين مقاولي غزة والضفة بدفع الإرجاعات الضريبية كاملة

كحيل يُطالب بالمساواة بين مقاولي غزة والضفة بدفع الإرجاعات الضريبية كاملة

الخارجية: الاحتلال يتحدى القمة الإسلامية وقراراتها باعتدائه عمداً على الأقصى

الخارجية: الاحتلال يتحدى القمة الإسلامية وقراراتها باعتدائه عمداً على الأقصى

الشعبية: التصعيد بحق الأقصى لعب بالنار وجزء من المزاودات الداخلية لليمين

الشعبية: التصعيد بحق الأقصى لعب بالنار وجزء من المزاودات الداخلية لليمين

الهباش: الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن دم في المسجد الأقصى

الهباش: الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن دم في المسجد الأقصى

ممثلة للرئيس.. معايعة تُشارك في حفل تنصيب الرئيس السلفادوري

ممثلة للرئيس.. معايعة تُشارك في حفل تنصيب الرئيس السلفادوري

حماس: إفراغ الأقصى من المصلين سيكون له تداعياته

حماس: إفراغ الأقصى من المصلين سيكون له تداعياته

منوعات

شائعة وفاة حسن حسنى تنتشر عبر السوشيال ميديا خاصة بعد هذه الصورة

شائعة وفاة حسن حسنى تنتشر عبر السوشيال ميديا خاصة بعد هذه الصورة

عادل إمام يعود بقوة

عادل إمام يعود بقوة

رغدة تهدد بالانسحاب على الهواء بعد كشف واقعة ضربها المبرح لسمير صبري

رغدة تهدد بالانسحاب على الهواء بعد كشف واقعة ضربها المبرح لسمير صبري

تصريحات حليمة بولند الجريئة من حلقتها الممنوعة من العرض تثير الجدل

تصريحات حليمة بولند الجريئة من حلقتها الممنوعة من العرض تثير الجدل

تدهور حالة الفنان المصري محمد نجم

تدهور حالة الفنان المصري محمد نجم

موديل عراقية تثير الجدل بادعائها الزواج من وزيرين وحديثها عن الفساد

موديل عراقية تثير الجدل بادعائها الزواج من وزيرين وحديثها عن الفساد

شهيرة لـ&#34;رامز&#34; بعد وقوعها ضحيته مقلبه: لا أريد أن أرى وجهك

شهيرة لـ"رامز" بعد وقوعها ضحيته مقلبه: لا أريد أن أرى وجهك

سخرية واسعة من دينا الشربيني بسبب ملابس عمرو دياب

سخرية واسعة من دينا الشربيني بسبب ملابس عمرو دياب

قرار غير متوقع من فضائية إماراتية تجاه علا الفارس بعد انضمامها لقناة الجزيرة

قرار غير متوقع من فضائية إماراتية تجاه علا الفارس بعد انضمامها لقناة الجزيرة

أحمد سعد يثير غضب متابعيه بفيديو من أمام الكعبة

أحمد سعد يثير غضب متابعيه بفيديو من أمام الكعبة

عربي

حزب &#34;تحيا تونس&#34; ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

حزب "تحيا تونس" ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بالعاصمة السودانية

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بالعاصمة السودانية

قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني

قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني

إيزنكوت: تعاون أمني وثيق بين الموساد الإسرائيلي والدول العربية المُعتدلة

إيزنكوت: تعاون أمني وثيق بين الموساد الإسرائيلي والدول العربية المُعتدلة