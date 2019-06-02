دولي

مستشار خامنئي: 20 ألف جندي أمريكي في مرمى صواريخنا

مستشار خامنئي: 20 ألف جندي أمريكي في مرمى صواريخنا
رام الله - دنيا الوطن
هددت إيران مجددا باستهداف القوات الأمريكية وقواعدها في الخليج العربي في حال تعرضت لأي هجوم أمريكي، على الرغم من إبداء مسؤولين كبار في طهران وواشنطن استعدادهم للحوار.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية صباح الأحد عن اللواء رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران قوله إن "أمريكا وأوروبا وأصدقاءهما في اليابان وكوريا الجنوبية لن يستطيعوا تحمل حرب سترفع أول رصاصة فيها سعر النفط إلى 100 دولار" وفق ما أورده موقع (عرب 21).

وأضاف في كلمة له أن "جميع سفن القوات الأجنبية في الخليج في مرمى الصواريخ الإيرانية، و20 ألف جندي في القواعد الأمريكية في قطر والكويت والبحرين يقعون في مرمى الصواريخ الإيرانية".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "يمكننا استهداف القواعد الأمريكية في الدول المقابلة باستخدام صواريخ بمدى 300 كيلومتر، وترامب يدرك أنه سيخرج خاسرا من أي حرب يشنها على إيران وستكلفه ثمنا اقتصاديا باهظا".

وتابع: "لم نكشف عن جميع قدراتنا واستراتيجياتنا العسكرية وسنوجه ضربات مفاجئة للعدو في حال أي عدوان"، وفق تعبيره.

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع دول الخليج، جدد المسؤول الإيراني الحديث عن مقترح عقد اتفاقية عدم اعتداء معها، وقال: "أدعو إلى عقد تحالف مع بعض دول الخليج، ونتابع توقيع اتفاقية عدم الاعتداء معها".

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