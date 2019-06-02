الشعبية: التصعيد بحق الأقصى لعب بالنار وجزء من المزاودات الداخلية لليمين

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأن اقتحام المئات من جنود الاحتلال للمسجد الأقصى وإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز، والاعتداء بالضرب على المعتكفين، هو تصعيد جديد، يؤكد أطماع الاحتلال بتهويد الأقصى، ومخططاته لفرض واقع جديد عبر محاولة التضييق على المصلين، وصولاً لتنفيذ أهدافه في التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.واعتبرت الجبهة، أن ما يجري في القدس والمسجد الأقصىتحديداً من هجمة إسرائيلية متواصلة هو لعب بالنار، سيؤدي إلى اشتعال الأوضاع ليس في القدس والضفة وحدها، وهي محاولة مكشوفة من الاحتلال لاستثمار هذا التصعيد لوضع ورقة القدس في إطار المراهنات والمزاودات والاستثمار السياسي للأحزاب اليمينية، وفي مقدمتها المجرم نتنياهو في أعقاب فشل الأخير في تشكيل الحكومة وحل الكنيست.وبيّنت الجبهة، أنه لا يمكن فصل ما يجري في القدس مناعتداءات عن الأزمة الداخلية التي تعصف بالنظام السياسي الإسرائيلي، فالمجرم نتنياهو عاد إلى سياساته القديمة الجديدة من خلال استخدام ملفات مثل القدس، والأسرى، وإيران، كورقة رابحة من أجل الحفاظ على موقعه في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.ودعت الجبهة إلى التصدي للإجراءات الإسرائيلية المتواصلة على المدينة المقدسة، عبر تصعيد المقاومة والاشتباك المفتوح ضد الاحتلال على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.وفي ختام بيانها، حيت الجبهة جماهير شعبنا في مدينة القدس، والذين يتصدون بإرادة وعزيمة الثوار لكل أشكال الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية، فقد أثبتت الجماهير المقدسية بجدارة، أنها الحارس الأمين للمقدسات، والهوية الوطنية الفلسطينية.