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شؤون فلسطينية

ممثلة للرئيس.. معايعة تُشارك في حفل تنصيب الرئيس السلفادوري

ممثلة للرئيس.. معايعة تُشارك في حفل تنصيب الرئيس السلفادوري
رام الله - دنيا الوطن
شاركت وزيرة السياحة والآثار السيدة رُلى معايعة، ممثلة لرئيس دولة فلسطين، الرئيس محمود عباس في الحفل الرسمي لتنصيب الرئيس السلفادوري الجديد نجيب بوكيلي، وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء العالم ورؤساء الوزراء والوزراء ورؤساء الوفود وعدد كبير من الشخصيات الدولية والعالمية وبحضور سفير دولة فلسطين لدى السلفادور السفير مروان البوريني، وفي حفل الاستقبال هنأت الرئيس السلفادوري بمنصبة الجديد، ناقلة له تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.

وأكدت على ضرورة زيارة فلسطين هذه الأرض المقدسة، والتي تحتضن أهم المواقع الدينية على مستوى ككنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك وكنيسة المهد والحرم الإبراهيمي الشريف .

 ومن جهته، شكر الرئيس السلفادوري الوزيرة معايعة على مشاركتها، ناقلات تحياته للرئيس محمود عباس ومؤكداً تطلعه لتطوير العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين.

 وأقامت وزارة الخارجية السلفادوري حفل وداع للرئيس السلفادوري السابق، وذلك بحضور عدد كبير من عدد كبير من رؤساء العالم ورؤساء الوزراء والوزراء ورؤساء الوفود وعدد كبير من الشخصيات الدولية والعالمية، حيث نقلت الوزيرة معايعة للرئيس السابق تحيات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وتحيات القادة الفلسطينية، مقدمة له الدعوة لزيارة فلسطين. 

وعلى هامش حفل التنصيب التقت معايعة بنظيرتها وزيرة السياحة السلفادوريه، حيث اطلعتها معايعة على آخر المستجدات الجارية على صعيد قطاعي السياحة والتراث الثقافي، بالأخص في مجال الخطط الترويجية والتسويقية التي تنتهجها الوزارة في الأسواق والمحافل السياحية العالمية لتكثيف أعداد السياح القادمين الى فلسطين، من خلال تكثيف المشاركة في أهم المعارض السياحية العالمية وفتح أسواق سياحية جديدة، واستهداف فئات عمرية جديدة لتزور فلسطين، علاوة على انتهاج مجموعة من الأنماط السياحية الجديدة التي عملت وستعمل على رفد القطاع السياحي الفلسطيني بوفود جديدة لم تكن تزور فلسطين في الماضي، ما أحدث وسيحدث نقلات نوعية في أعداد السياح القادمين الى فلسطين وفي نسبة الاشغال الفندقي لدى الفنادق الفلسطينية.  

ومن جهتها، أكدت وزيرة السياحة السفادورية على ضرورة تكثيف التنسيق والتشبيك المباشر بين القطاع السياحي السلفادوري و نظيرة الفلسطيني لما لهذا التشبيك من أهمية كبيرة في زيادة الأعداد السياحية القادمة لزيارة البلدين. 

والتقت معايعة بوزير الخارجية السلفادوري حيث اطلعته على آخر التطورات الجارية على أرض الوقع الفلسطيني وما تمر به المنطقة من ظروف سياسية دقيقة، وبالأخص في ظل الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على المقدسات الفلسطينية، والاجراءات الاحتلالية التي يتعرض لها ابناء الشعب الفلسطيني من اعتداءات وقرصنة لأموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدة إصرار الشعب والقيادة الفلسطينية على الاستمرار بالنضال السلمي لتحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.   

كما التقت بوزيرة التعليم السلفادورية السيدة كارلا حنانيا، حيث اطلعتها الوزيرة معايعة على ما تمتلكه فلسطين من امكانيات ومواقع سياحية واثرية وتراثية فريدة على مستوى العالم، علاوة على ما يمتلكه القطاع السياحي الفلسطيني من امكانيات وبنية تحتيه تساهم في التأكيد على أن فلسطين مقصد سياحي مستقل ومنافس على مستوى المنطقة والعالم.  

وكانت سفارة فلسطين في السلفادور، قد أقامت لقاء للوزيرة معايعة مع الجالية الفلسطينية في السلفادور، حيث أكدت للجالية الفلسطينية على ضرورة زيارة وطنهم الأم فلسطين والمساهمة في تطوير الوطن؛ ليكون منارة للعالم أجمع، فضلاً عن ضرورة شرح ما تمتلكه فلسطين من امكانيات سياحية و أثرية ومواقع دينية امام الشعب السلفادوري، مما سيساهم في تكثيف أعداد السياح السلفادوريين القادمين لزيارة فلسطين الأرض المقدسة. 

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