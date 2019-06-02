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مقتل ثلاثة جنود سوريين في قصف صاروخي إسرائيلي على القنيطرة

مقتل ثلاثة جنود سوريين في قصف صاروخي إسرائيلي على القنيطرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مصدر عسكري سوري، مقتل ثلاثة جنود سوريين، وإصابة سبعة آخرين في إطلاق إسرائيل عدة صواريخ فجر اليوم الأحد، في ريف القنيطرة الشرقي، كما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأحد، أنه قصف عددًا من الأهداف العسكرية في سوريا.

وكان التلفزيون السوري، أعلن أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وقال: إن "الدفاعات الجوية، تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي" بعد أن قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: إنه في تمام الساعة 3,22 (بالتوقيت المحلي) من فجر اليوم الأحد، ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل. 

وأضاف المصدر على الفور، قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها، وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأحد، أنه قصف عددًا من الأهداف العسكرية في سوريا.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع (فيسبوك)، إن الجيش قصف عددًا من الأهداف العسكرية داخل سوريا، ردًّا على إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن باتجاه منطقة جبل الشيخ مساء السبت من داخل الأراضي السورية، مضيفاً: "‏سيواصل الجيش العمل بحزم ضد أي محاولة للمساس بمواطني إسرائيل".

وأرفق أدرعي البيان بشريط مصور، قال إنه للاستهداف الإسرائيلي للأهداف العسكرية في سوريا.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء السبت: إن صاروخين اطلقا باتجاه مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، ولم يتسببا بسقوط ضحايا.

وذكرت المتحدثة، أن التفاصيل لا تزال قيد البحث، مشيرة إلى أن الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين لم تعرف بعد.

وشنت إسرائيل في السنوات الأخيرة مئات الضربات في سوريا ضد أهداف إيرانية، وأهداف لحزب الله في سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين: إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات في سوريا، بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار، وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، أن جندياً قتل في القصف.

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