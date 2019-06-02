حماس: إفراغ الأقصى من المصلين سيكون له تداعياته

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس) سامي أبو زهري: إن إفراغ المسجد الأقصى بالقوة، والاعتداء على المصلين، هو تصعيد خطير وانتهاك لحرمة الديانة والمقدسات الإسلامية، وسيكون له تداعياته.وأضاف أبو زهري في تغريد له على (تويتر) اليوم الأحد : "حكام الأمة، والمجتمع الدولي، هم أمام اختبار حقيقي إزاء هذا التصعيد".وأصيب عدد من المصلين الفلسطينيين، فيما اعتقل آخرون إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس صباح اليوم الأحد؛ لتأمين دخول المستوطنين ساحات الحرم.