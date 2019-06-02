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شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال نيسان

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال نيسان
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 0.28% خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بشهر آذار 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 104.58 خلال شهر نيسان 2019 مقارنة  بـــ 104.30 خلال شهر آذار 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

وقال الاحصاء الفلسطيني ان حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 33.79% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.39% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

بينما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 4.22% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.

سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بشهر آذار 2019 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة الأثاث، صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، صناعة المنسوجات، وصناعة الورق ومنتجات الورق. 

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة منتجات التبغ، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة الملابس، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب. 

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