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شؤون فلسطينية

اشتية: المناطق الصناعية على جدول أعمال الحكومة

اشتية: المناطق الصناعية على جدول أعمال الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
 بدأ رئيس الوزراء محمد اشتية، جولة مساء السبت، في مدينة بيت لحم، بالمشاركة بالإفطار الرمضاني في جمعية رعاية اليتيم، وثم اجتمع مع عشائر التعامرة في المحافظة، والتقى برجال الأعمال في مقر الغرفة التجارية بالمدينة، واختتم جولته بزيارة إلى والدة الأسير ناصر أبو سرور في مخيم عايدة.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته في الإفطار، الذي حضره محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية: "انقل لكم تحيات الرئيس محمود عباس، وحرصه على خلق شبكة حماية اجتماعية في مجتمعنا الفلسطيني، لرعاية كافة المحتاجين، وبروح الشراكة ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لتواصل وتكامل الأدوار، وسنبقى أوفياء لكل المحرومين ولكل الشرفاء، والشهداء والأسرى".

إلى ذلك، استمع اشتية خلال اجتماعه مع عشائر التعامرة في محافظة بيت لحم، الى اهم احتياجاتهم ومطالبهم، وقال خلال لقائهم: "العشائر مركّب رئيسي في المجتمع الفلسطيني، والاخوة في المؤسسة الامنية هم حماة القانون، فالعشائر خير مساعد لهم في تطبيق القانون، ويجب أن يأخذ الحق العام مجراه، لأنه في المجمل العام يتداخل المجتمع ببعده المدني مع البعد الأمني".

وخلال اللقاء الذي جمعه برجال الأعمال في مقر الغرفة التجارية بمدينة بيت لحم، قال رئيس الوزراء: "برنامج الحكومة هو التوازن في التنمية حسب الجغرافيا، لذلك تبنينا منظور التنمية في العناقيد، حسب الميزة التنافسية لكل محافظة ما بين المحافظات، وستكون بيت لحم عنقوداً سياحياً، وسنكون شركاء في تجميل مدينة بيت لحم لكي يعطيها الصبغة السياحية".

وأضاف اشتية: "على جدول أعمال الحكومة موضوع المناطق الصناعية في المحافظات، لكي يتم تفعيلها والعمل بها، وسنقوم بإنشاء بنك استثماري لإعطاء قروض للمشاريع الانتاجية، من أجل تعزيز الإنتاج والصناعة والتجارة، وندعو المستثمرين للمشاركة في هذا البنك".

واختتم اشتية جولته في بيت لحم بزيارة إلى والدة الأسير ناصر أبو سرور في مخيم عايدة، وهو من أقدم أسرى المحافظة، وأجرى جولة داخل المخيم.

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اشتية: المناطق الصناعية على جدول أعمال الحكومة

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