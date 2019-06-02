المقاومة الشعبية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام انتهاكات الاحتلال تجاه الأقصى

رام الله - دنيا الوطندانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اقتحام الأقصى من قبل المتطرفين، وجنود الاحتلال، مضيفة في تصريح مقتضب: "لن نقف مكتوفي الأيادى أمام انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه".وأكدت الحركة، أن ممارسات المتطرفين "الصهاينة" بالأقصي، هو استفزازا لمشاعر المسلمين في كل بقاع الأرض، وليس بفلسطين وحدها.وأضافت بأننا نشد على أيدي إخواننا في مناطق 48، والمدافعين عن الأقصي والمرابطين، ونطالبهم بالاستمرار في رباطهم في ساحات المسجد الأقصى وحمايته.كما طالبت المجتمع الدولى، بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه الأقصي الذي يتعرض للتهويد والاقتحامات اليومية.