الشيخ: الرئيس عباس بما يمثله من تاريخ شعب وقضية أكبر من البروتوكولات
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ: "أثار اهتمامي ما تناوله البعض من ترتيب في الصورة الجماعية للرؤساء العرب في قمة مكة، وأنا أقول محمود عباس بما يمثله من تاريخ شعب وقضية أكبر من كل البروتوكولات".
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ: "أثار اهتمامي ما تناوله البعض من ترتيب في الصورة الجماعية للرؤساء العرب في قمة مكة، وأنا أقول محمود عباس بما يمثله من تاريخ شعب وقضية أكبر من كل البروتوكولات".
وتابع الشيخ في تغريدة له عبر تويتر قائلاً: "هو أغنى وأكبر بكرامة ونضال شعبه، وفلسطين في المقدمة شاء من شاء وأبى من أبى".
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