الشيخ: الرئيس عباس بما يمثله من تاريخ شعب وقضية أكبر من البروتوكولات





وتابع الشيخ في تغريدة له عبر تويتر قائلاً: "هو أغنى وأكبر بكرامة ونضال شعبه، وفلسطين في المقدمة شاء من شاء وأبى من أبى".





رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ: "أثار اهتمامي ما تناوله البعض من ترتيب في الصورة الجماعية للرؤساء العرب في قمة مكة، وأنا أقول محمود عباس بما يمثله من تاريخ شعب وقضية أكبر من كل البروتوكولات".