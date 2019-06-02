الأوقاف: انتهاك حرمة المسجد الأقصى اعتداء على مشاعر المسلمين

رام الله - دنيا الوطننددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بالانتهاك الخطير الذي مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، في المسجد الأقصى من خلال الاعتداء على المرابطين والمعتكفين، إضافة إلى إغلاق المسجد القبلي بالسلاسل، في محاولة لإفراغ الأقصى تمهيداً لاقتحامه من قبل المستوطنين فيما يسمى بـ (يوم القدس) هذا اليوم الأسود في تاريخ المسجد الأقصى.وأكدت الأوقاف بأن انتهاك حرمة المسجد الأقصى، هو اعتداء على مشاعر المسلمين في العالم أجمع، وليس في فلسطين وحدها، كما أنه مساس بالمكان الأكثر قداسة للمسلمين في فلسطين.وطالبت الأوقاف المجتمع الدولي والمؤسسات التي تعنى بالحفاظ على حقوق الإنسان، بالعمل على إيقاف هذه الهجمة الخطيرة على الأقصى، وإتاحته للعبادة للمسلمين وحدهم، بصفته مكاناً خالصاً لهم دون غيرهم.كما طالبت الأوقاف المسلمين بشد الرحال إلى المسجد الأقصى وحمايته من التدنيس من خلال الاعتكاف والمرابطة.