الاحتلال يُغلق المُصلى القبلي في "الأقصى" بسلاسل حديدية

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الخاصة، أبواب المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وفرضت حصاراً عسكرياً محكماً على عشرات المصلين المعتكفين بداخله.وقالت مصادر محلية: إن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية وشرطية إضافية للمسجد الأقصى؛ لحماية عصابات المستوطنين خلال استباحتها للمسجد الأقصى، علماً أن أكثر من 400 مستوطن، اقتحموا المسجد حتى الآن يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، في حين يواصل المصلون تصديهم لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية.