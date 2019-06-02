فيديو: وكالات محلية تدعي اعتقال شاب بعد تصويره لرئيس الوزراء.. و"اشتية" يُوضح





فيما شاركت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء محمد اشتية الخبر الكاذب والفيديو، وأكدت أنه لم يتم احتجاز الشاب، وهو حالياً بمنزله، ولم يُصادر هاتفه، نتمنى من وسائل الإعلام تحري المصداقية في أخبارها. فيما شاركت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء محمد اشتية الخبر الكاذب والفيديو، وأكدت أنه لم يتم احتجاز الشاب، وهو حالياً بمنزله، ولم يُصادر هاتفه، نتمنى من وسائل الإعلام تحري المصداقية في أخبارها.





وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس الوزراء تصرف بتواضع ولباقة مع الناشط، الذي أراد تصويره في بث مباشر، وتوجيه الأسئلة إليه، أثناء تناوله للطعام، غير ملتزم بأصول المقابلات الصحفية، وخصوصية الشخصيات العامة. وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس الوزراء تصرف بتواضع ولباقة مع الناشط، الذي أراد تصويره في بث مباشر، وتوجيه الأسئلة إليه، أثناء تناوله للطعام، غير ملتزم بأصول المقابلات الصحفية، وخصوصية الشخصيات العامة.

رام الله - دنيا الوطنتناقلت بعض وكالات الأنباء المحلية، خبراً يُفيد بإعتقال شاب؛ لمحاولته مقابلة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، حيث اقتحم الشاب ويدعي محمد عايش، من الحراك العمالي، كما عرف عن نفسه، إفطاراً رمضانياً جماعياً، تواجد به (اشتية) وفتح كاميرا جواله في (بث مباشر) وبدأ بطرح أسئلته غير مكترث باقتحام خصوصية الحضور.ونشرت الوكالات المحلية المقطع المصور، وعلقت: الفيديو المباشر الذي قام الشاب محمد عايش ببثه عبر (فيسبوك) أثناء محاولته الحديث مع رئيس الوزراء محمد اشتية، قبل تدخل عناصر أمنية أثناء البث واعتقاله ومصادرة هاتفه وحذف الفيديو عن حسابه.