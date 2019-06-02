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شؤون فلسطينية

متقاعد عسكري يناشد الرئيس تغطية تكاليف علاج ابنه في المستشفيات المصرية

متقاعد عسكري يناشد الرئيس تغطية تكاليف علاج ابنه في المستشفيات المصرية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن- أروى صلاح
ناشد المواطن تيسير صبحي عيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.محمد اشتيه و السفاره الفلسطينيه في القاهره بضرورة تنفيذ التغطيه المالية وتغطية التكاليف اللازمة لعلاج نجلي في مستشفيات جمهوريه مصر العربيه.

وقال العقيد متقاعد عيد أن ابنه ساهر موظف سلطه فلسطينيه ولديه طفلين يعاني من مرض فيروسي نادر في الرئة اصيب فيها قبل سته اشهر وتم تحويله لمستشفى سوركا داخل الخط الأخضر للعلاج وتم اجراء مسح ذري له، وبعد ذلك جرعات كيماوية في
مستشفى الرنتيسي بغزه ،ولكن لم يستجيب للعلاج وتم تحويله بعدها للعلاج في جمهوريه مصر العربيه مع تكفل السلطه الفلسطينيه في التغطية الماليه الكامله.

وأكمل "أن ابني سافر قبل ما يقارب الشهر ولكن لم يبدأ بالعلاج في المستشفيات المصرية لعدم جهوزية الاجهزة اللازمة لبدأ العلاج ،موضحا انه كان مقرر ان يكون لديه جرعة كيمياوية بعد عدة ايام من سفره ولكن المستشفي لم تبدا بالعلاج فاضطرنا لإعطاؤه الجرعة على حسابنا الشخصي خوفا من تدهور وضعه الصحي".

واوضح أنني قمت بتقديم طلب قبل ثلاث اشهر لهيئه المتقاعدين العسكريين ومندوبي حرس الرئيس في الضفة و الدكتور احمد ابو هولى لصرف 6% من مستحقاتي لأتمكن على معالجه ابني في مصر وتغطية التكاليف اللازمة التي يحتاجها مع ارفاق التقارير
الطبيه من المستشفيات الاسرائيليه ،وتقارير من مستشفيات القطاع وتقارير من مصر تثبت علاج ابني على حسابي الشخصي موثقة من قبل السفاره الفلسطينيه في القاهره.

واكد انه غير قادر على تغطية التكاليف اللازمه للعلاج ابنه نتيجه الازمه الماليه على الخانقه وعدم تقاضينا راتب كامل ووجود مستحقات للبنوك ، وارتفاع تكلفة العلاج.

و طالب العقيد عيد بضرورة التدخل من قبل الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء لانقاذ ابنه المتواجد في جمهوريه مصر العربيه لحتى هذه اللحظه ،ولم يبدا بالعلاج نتيجه عدم توفر التكاليف والتغطية اللازم الموقع عليه من قبل السلطة.

للتواصل/ 0599462436





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