الديمقراطية: العدوان الإسرائيلي على الأقصى مؤشر خطير



وقالت الجبهة في تصريح مقتضب: "العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى فيه استخفاف بمشاعر ملايين المسلمين في العالم، ويعد استهتارا بقرارات القمة الإسلامية الاخيرة التي لم يجف حبرها بعد.







رام الله - دنيا الوطنوصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ما يجري في المسجد الأقصى من اقتحام وطرد المصلين بالقوة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين مؤشر خطير ومحاولة اسرائيلية لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل.