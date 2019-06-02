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الطقس: الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بحدود 4 درجات

الطقس: الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بحدود 4 درجات
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاحد حاراً نسبياً الى حار ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل  والبحر خفيف ارتفاع الموج.                                         

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 2019/06/03: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ،ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل والبحر خفيف ارتفاع الموج.   

الثلاثاء 2019/06/04: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ،ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.                                

الاربعاء 2019/06/05: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ،ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1-    التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

   2 -خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة

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