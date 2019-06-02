إصابات بين المعتكفين خلال اقتحام الاحتلال للمصلى القبلي ودعوات لاقتحامات واسعة اليوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب، صباح اليوم الأحد، عدد من المصلين المعتكفين، في المسجد الأقصى المبارك، بجروح متفاوتة، خلال اعتداء قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة التابعة للاحتلال عليهم، خلال اعتراضهم اقتحامات استفزازية للمستوطنين.وقال مصادر محلية في القدس، إن قوة معززة من الاحتلال اقتحمت الأقصى، وداهمت المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة، إلا أنها عادت وانسحبت منه، وأغلق المصلون أبواب المصلى، في حين انتشر المعتكفون في باحاته، وصدحت حناجرهم بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات جديدة واستفزازية للمستوطنين، ما أدى إلى اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالدفع والضرب، وأصيب عدد منهم، في حين ما زال المسجد يشهد توتراً كبيراً بفعل تدنيسه من قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين والاعتداء على المصلين، وسط محاولات من الاحتلال لإخراج المعتكفين من المسجد بالقوة.ولفت مراسلنا الى أن قوات الاحتلال، أغلقت فجر اليوم بابي الأسباط وحطة، ومنعت دخول المصلين بحجة أنه لا يوجد اعتكاف اليوم بالأقصى.يشار إلى أن ما تسمى بـ (منظمات) الهيكل المزعوم، كانت دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات اليوم، تزامنا مع احتفالاتهم فيما يسمونه (يوم القدس) أو (توحيد القدس)، والتي تتضمن مسيرات استفزازية بأعلام الاحتلال في محيط البلدة القديمة، ومحيط أبواب المسجد الأقصى، فضلاً عن الدعوة إلى اقتحامات واسعة للأقصى تصل إلى ألف مستوطن كحد متوسط، حسب بيان للمنظمات اليهودية الإرهابية.