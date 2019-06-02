دولي

باحتجاجات السترات الصفراء بفرنسا.. تراجع قياسي جديد في عدد المشاركين

باحتجاجات السترات الصفراء بفرنسا.. تراجع قياسي جديد في عدد المشاركين
رام الله - دنيا الوطن
سجل عدد المشاركين في احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا يوم السبت تراجعاً قياسياً جديداً.

يأتي ذلك عقب عدة أسابيع من تراجع الإقبال، وبعد أكثر من ستة أشهر من انطلاق الحركة الاحتجاجية، ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على بعض المحتجين في مدينة تولوز بجنوب البلاد، لكن المظاهرات، التي تنظم في السبت التاسع والعشرين على التوالي، منذ انطلاقها في تشرين الثاني/ نوفمبر، وأدت في بعض المناسبات إلى اندلاع أعمال شغب، كانت سلمية إلى حد كبير، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وذكرت تقديرات لوزارة الداخلية، أن نحو 9500 شخص، خرجوا للشوارع في أنحاء فرنسا يوم السبت منهم 1500 في باريس، وهو عدد أقل من 12500 شخص، شاركوا في مسيرات بأنحاء فرنسا في السبت الماضي، ويقل كثيرا عن نحو 300 ألف خرجوا للشوارع في ذروة الاحتجاجات التي اندلعت ضد زيادة ضرائب الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة.

وتزامنت احتجاجات يوم السبت مع عطلة رسمية طويلة لكثير من الفرنسيين، وارتفاع دراجات الحرارة، رغم أن الإقبال تراجع أيضاً طوال شهر أيار/ مايو.

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