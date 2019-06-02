كوربين يتهم ترامب بالتدخل "غير المقبول" في الشؤون الداخلية البريطانية

رام الله - دنيا الوطنقال جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا: إن تعليقات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "تدخل غير مقبول" في الشؤون البريطانية.وأيد ترامب في مقابلة مع صحيفة (صن) قبيل زيارته الرسمية لبريطانيا، التي تستغرق ثلاثة أيام، وتبدأ الاثنين، بوريس جونسون، بأنه هو الأوفر حظاً لتولي زعامة حزب المحافظين، ومن ثم رئاسة الحكومة.وقال ترامب عن وزير الخارجية البريطاني السابق: "أعتقد أن بوريس، سيقوم بعمل جيد للغاية، أرى أنه سيكون ممتازاً"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وأوضح كوربين، أن نواباً آخرين يتنافسون على قيادة حزب المحافظين، سعوا أيضاً لكسب دعم ترامب، باستثناء وزير البيئة مايكل جوف، الذي انتقد موقف الرئيس الأمريكي من إيران.وقال كوربين، الذي رفض دعوة لحضور مأدبة رسمية مع ترامب خلال الزيارة "إن محاولة الرئيس ترامب لتحديد من سيكون رئيس وزراء بريطانيا القادم، تدخل غير مقبول بالمرة في ديمقراطية بلادنا".وأضاف في بيان يوم السبت: "رئيس الوزراء القادم لن يختاره الرئيس الأمريكي ولا 100 ألف عضو بحزب المحافظين، بل سيختاره الشعب البريطاني في انتخابات عامة".