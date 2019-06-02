مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بالعاصمة السودانية

رام الله - دنيا الوطنقالت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم السبت، إن شخصاً واحداً لقي مصرعه، وأصيب عشرة آخرون بجروح نتيجة إطلاق نار قامت به قوات الأمن في شارع النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم.وأضافت: أن القتيل هو شاب في العشرينات من العمر، حيث توفي متأثراً بجراحه في المستشفى، بعد إصابته برصاصة في الرأس.وفي وقت سابق اليوم، أصدرت اللجنة بياناً جاء فيها أن ثلاثة جرحى آخرين أصيبوا بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بأعقاب البنادق، إضافة إلى شخص مصاب في رجله نتيجة دهسه بسيارة تتبع للقوات النظامية، حسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).