شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يُخمد حريقًا بمنتجع سياحي شمال أريحا

الدفاع المدني يُخمد حريقًا بمنتجع سياحي شمال أريحا
رام الله - دنيا الوطن
أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة أريحا والأغوار، مساء السبت، الحريق الذي اندلع في أحد المنتجعات السياحية ببلدة العوجا شمال المحافظة.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن حريقاً إندلع في منتجع سياحي، فتم إخماد النيران التي اشتعلت في محتويات قاعة طعام، وعمل الطاقم على إخماد الحريق الذي اشتعل في جزء من السقف الخشبي، ومحتويات قاعة الطعام، وتم منع امتدادها، وإخلاء اسطوانات غاز طهي من داخل المطبخ المجاور لقاعة الطعام.

وأضاف الدفاع المدني، أنه تم حصر الأضرار في طاولات وكراسٍ خشبية، عملت مركبة الإطفاء إضافة لصهريج تزويد للدفاع المدني على إخماد النيران بشكل كامل.

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن الحوادث والاتصال برقم الطوارئ 102 لسرعة الاستجابة ولتقليل الخسائر.






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