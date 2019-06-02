المُحافظ البكري: المنحة الصينية تستهدف 5000 أسرة من محافظة الخليل

رام الله - دنيا الوطنسلّم محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، المنحة الصينية المقدمة من مكتب رئاسة الوزراء إلى إقليمي الجنوب ويطا، وذلك بحضور نائب المحافظ، خالد دودين، وأمين سر إقليم الجنوب، ياسر دودين، وأمين سر إقليم يطا، نبيل أبو قبيطة، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، مهدي مرعب، ومديرة ملف المساعدات الإنسانية، إيمان أبو عريش، ومدير الدائرة الأمنية محمد الجعبري، وطاقم المحافظة، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.وأكد البكري، خلال اللقاء، أن الحكومة الفلسطينية، تسعى جاهدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتضييق المستمر من قبل الاحتلال، فهذه المنحة التي تم تقديمها للعائلات في محافظة الخليل، جاءتبتبرع سخي من قبل الحكومة الصينية للشعب الفلسطيني، والتي ستستهدف الحالات الاجتماعية، التي تم اختيارها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظة، وسيقوم طاقم الإقليم بتوصيل الطرود للعائلات.من جهتهم، شكر أمناء سر الأقاليم، البكري، والحكومة الفلسطينية والجمهورية الصينية، على مواقفهم تجاه أبناء المحافظة، مؤكدين دعمهم وإسنادهم للرئيس محمود عباس.يذكر، أن المنحة، ستستهدف 5000 أسرة من محافظة الخليل بقيمة 250 ألف دولار، علماً انه سيتم استكمال تسليم اقليمي الشمال والوسط في الأيام المقبلة.