ضبط ألعاب نارية خطيرة ممنوعة من التداول في رام الله

الخطيرة.



وأضاف البيان، أنه وبعد الرصد والمتابعة الحثيثة من قبل كوادر الضابطة الميدانية، وبمجرد وصول المركبتين، تم إلقاء القبض على أصحابها، وتمت عمليات التفتيش الدقيقة للمركبتين، وتم ضبط الكمية والتحفظ عليها من قبل جهات الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني، كونها ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني، نظراً لما تشكله من خطر جدي وحقيقي على سلامة الأطفال، حيث تم تحويل القضية للنيابة العامة لأخذ المقتضى

القانوني، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.



وأهابت الضابطة بالتجار ومروجي هذه البضائع، بعدم تداولها والالتزام بالقوانين والتعليمات، وبالأهالي وأولياء الأمور بعدم شراء وتداول هذه البضائع الخطرة على أطفالهم وعلى المجتمع والاستفادة وأخذ العبر من الإصابات والحوادث المتكررة جراء التهاون وعدم الالتزام، وذلك لما تشكله من خطر جدي وحقيقي على سلامة الأطفال.

















ويعاني المجتمع الفلسطيني من هذه الظاهرة، التي تتفاقم بشكل كبير مع قرب حلول عيد الفطر، وتباع للأطفال بدون رقابة، مما يسبب إزعاجاً للمجتمع، وإصابات جسدية على الأطفال، ويتسبب بإصابات بليغة.

رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، أن طواقم مديرية الضابطة الجمركية في محافظة رام الله والبيرة، ضبطت مساء السبت، كمية كبيرة من الألعاب النارية وألعاب الخرز البلاستيكية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني، وذلك لما تشكله من خطر جدي وحقيقي على سلامة الأطفال.وأوضح البيان، أن عملية الضبط، جاءت بناء على معلومة استخبارية لدى مديرية رام الله، مفادها وجود مركبتين تتجهان إلى مدينة رام الله، على متنها ألعاب نارية وألعاب خرز، حيث تم نصب كمين محكم للتعامل مع مروجي هذه الآفة المجتمعية