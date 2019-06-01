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قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني

قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني
وزير الخارجية الإماراتي قرقاش
رام الله - دنيا الوطن
قال  وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش: إن المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد، ولكنها "ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني".

وأشاد قرقاش اليوم في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (توتير)، برعاية السعودية القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية.

وقال قرقاش في تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب".

وأضاف: "الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي وإلى حد ما الإسلامي وعبر ثلاث قمم ناجحة، كما أكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأشار في إحدى تغريداته إلى أنه "ومع نهوض الدور المركزي للسعودية تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم، 

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