عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء و"التراويح" في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدّى عشرات الآلاف من المصلين من القدس المحتلة وخارجها، الليلة، صلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح" برحاب المسجد الاقصى المبارك.
وتشهد أسواق القدس التاريخية داخل البلدة القديمة والمتاجر القريبة والمتاخمة لأبواب المسجد الأقصى حركة تجارية نشطة ولجأ العديد من التجار على فتح محالهم التجارية 24 ساعة.
أدّى عشرات الآلاف من المصلين من القدس المحتلة وخارجها، الليلة، صلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح" برحاب المسجد الاقصى المبارك.
وتشهد أسواق القدس التاريخية داخل البلدة القديمة والمتاجر القريبة والمتاخمة لأبواب المسجد الأقصى حركة تجارية نشطة ولجأ العديد من التجار على فتح محالهم التجارية 24 ساعة.
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