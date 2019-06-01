قوات الاحتلال تعتقل أحد كوادر فتح بالقدس وسبعة آخرين من سكان نابلس





من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم ثمانية شبان من سكان مدينة نابلس، أثناء عودتهم من المسجد الأقصى المبارك، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأفاد مصدر محلي، بأن الاحتلال نقل الشبان الثمانية الى معسكر "عوفر" الاحتلالي قرب رام الله.







رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أمين سر حركة فتح في القدس، شادي المطور وحولته الى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق.