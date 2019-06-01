أبو هولي: القيادة الفلسطينية تتحرك سياسيًا ودبلوماسيًا لمواجهة صفقة القرن

رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، اليوم السبت، السفير الياباني تاكاشي اوكوبو على هامش مأدبة الافطار الرمضاني الذي نظمته السفارة اليابانية في فلسطين ومؤسسة التعاون الدولي ( جايكا) في مدينة رام الله.ووضع أبو هولي السفير الياباني بصورة آخر المستجدات والتطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتحركات القيادة الفلسطينية السياسية والدبلوماسية لمواجهة صفقة القرن الأمريكية وموقفها الرافض لهذه الصفقة وما يطرح من حلول تخرج عما اقرته الشرعية الدولية وبحث أبو هولي خلال اللقاء اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والمشاريع ذات الأولوية وفق احتياجات اللاجئين لتحسين ظروف الحياتية.وثمن أبو هولي الدور الياباني الداعم للشعب الفلسطيني ولحقوقه العادلة في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.من جهته، اكد السفير الياباني تاكاشي اوكوبو دعمه للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، مبينًا أن اليابان ستستمر في دعم المخيمات الفلسطينية وتحسين حياة اللاجئين في المخيمات من خلال مشاريعها الانسانية.