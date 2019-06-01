قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة طالت 25 أسيراً محرراً بالقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت حملة اعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة بمدينة القدس، طالت 25 أسيراً محرراً على الأقل وحولتهم إلى مراكز تحقيق في المدينة وسلمت بلاغات لعدد آخر للحضور إلى التحقيق.وتزامنت الاعتقالات مع دعوات مكثفة لجماعات الهيكل المزعوم لأنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى صباح يوم غد الأحد، وتزامنا مع مسيرات بأعلام الاحتلال تنفذها الجماعات اليهودية في المدينة المقدسة في ذكرى ما يسمى توحيد القدس أو "يوم القدس"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وعُرف من المعتقلين: عمرو أبو عرفة، وعمر محيسن، وجميل العباسي، وإيهاب الهدرة، ولؤي ناصر الدين، ومحمد الدقاق، وعرين الزعانين، وأحمد الركن، وفادي الجعبة، وعبيدة الطويل، ومحمد الطويل، ومحمد الشلبي، وأحمد هديب، ومحمد السلايمة/ أبو عرب، وثائر أبو صبيح، وأحمد أبو عليا، وتامر خلفاوي، وهشام البشيتي، ومراد مسك، وروحي كلغاصي، وأمين صيام، ومنير باسطي، ومؤمن حشيم، ومحمد غنيم، وابراهيم النتشة.