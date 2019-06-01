شؤون فلسطينية

عصام يوسف: قرارات القمة الإسلامية تشكل سنداً لحقوق الفلسطينيين ونضالهم

عصام يوسف: قرارات القمة الإسلامية تشكل سنداً لحقوق الفلسطينيين ونضالهم
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، عصام يوسف، إن ما صدر عن القمة الإسلامية في مكة المكرمة من قرارات يعيد وضع القضية الفلسطينية على سلم أولويات الأمة الإسلامية، ويؤكد على مركزيتها.

وأعرب يوسف في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت، عن تقديره للقرارات والتوصيات التي تضمنها البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت أعمالها، معتبراً بأنها "تعطي زخماً للنضال الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار يوسف إلى أن اعتبار القمة اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل "بغير القانوني وغير المسؤول"، يشكل بحد ذاته سنداً للحق الفلسطيني، في ظل ما تشهده المرحلة من صعوبات وتحديات غير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية".

وثمّن يوسف دعوة القمة الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية لها في القدس.

وأكد يوسف على أهمية القمة في هذا الوقت وما صدر عنها من قرارات، حيث أرسلت الرسائل المهمة والمطلوبة والحاسمة للإدارة الأمريكية قبيل إعلان خطتها المرتقبة، المصطلح عليها بـ"صفقة القرن".

وأوضح يوسف أن ما تضمنه البيان الختامي من قرارات ترفض أي خطة سلام لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967،عاصمتها القدس الشريف، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي من القمة، في المرحلة الراهنة من تاريخ
الأمة.

وأشار يوسف إلى أهمية القرارات المتعلقة برفض اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية.

ودعا يوسف الدول العربية والإسلامية إلى مزيد من الوحدة والتلاحم، وإنهاء الخلافات القائمة بروح الأخوة الإسلامية، وتغليب منهجية الصفح والتسامح في التعامل بين الجميع.

وشدّد على أن ترسيخ روح الأخوة والتسامح بين دول العالمين العربي والإسلامي، سيعزز بما لا شك فيه صمود الشعب الفلسطيني، ويجمع الشمل العربي والإسلامي في مواجهة المخططات التي تسعى لتفريق الأمة، وتمزيق أواصرها.

وعبر يوسف عن تأييده لتضامن القادة والمسؤولين مع المملكة العربية السعودية، وإدانتهم لأي نوع من الاعتداء على أمن المملكة وشعبها، مؤكداً على أن أي اعتداء على أمن دول المنطقة وشعوبها هو أمر مرفوض، ولا يمكن القبول به.

كما عبر عن تأييده لما أبدته القمة من قلق قادة الدول الإسلامية لتصاعد "الإسلاموفوبيا" في أنحاء مختلفة من العالم، وإدانتها الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين أبرياء في مسجدين في مدينة كرايس تشيرش بنيوزيلندا في 15 آذار/ مارس 2019.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة طالت 25 أسيراً محرراً بالقدس

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة طالت 25 أسيراً محرراً بالقدس

استطلاعات رأي: ليبرمان يعزز قوته والكتلة اليمينية من دونه لا تملك 61 مقعدًا

استطلاعات رأي: ليبرمان يعزز قوته والكتلة اليمينية من دونه لا تملك 61 مقعدًا

المقاومة الشعبية تنظم حفل إفطار &#34;في ضيافة المقاومة&#34;

المقاومة الشعبية تنظم حفل إفطار "في ضيافة المقاومة"

(هآرتس): صفقة ترامب ستؤجل والسلطة الفلسطينية المستفيد الأكبر

(هآرتس): صفقة ترامب ستؤجل والسلطة الفلسطينية المستفيد الأكبر

إطلاق صاروخين من سوريا وسقوطهما في جبل الشيخ بالجولان

إطلاق صاروخين من سوريا وسقوطهما في جبل الشيخ بالجولان

قيادي بـ&#34;الجهاد الإسلامي&#34;: صفقة القرن ستفشل كما فشلت كل المؤامرات

قيادي بـ"الجهاد الإسلامي": صفقة القرن ستفشل كما فشلت كل المؤامرات

الاحتلال يصيب خمسة شبان ويعتقل آخرَ خلال مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

الاحتلال يصيب خمسة شبان ويعتقل آخرَ خلال مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

اشتية يبحث مع هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية سبل تعزيز الشراكة

اشتية يبحث مع هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية سبل تعزيز الشراكة

التعليقات

الدنيا حكايات

خرافات التسليح بين دول الخليج وإيران

خرافات التسليح بين دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة طالت 25 أسيراً محرراً بالقدس

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة طالت 25 أسيراً محرراً بالقدس

عصام يوسف: قرارات القمة الإسلامية تشكل سنداً لحقوق الفلسطينيين ونضالهم

عصام يوسف: قرارات القمة الإسلامية تشكل سنداً لحقوق الفلسطينيين ونضالهم

المقاومة الشعبية تنظم حفل إفطار &#34;في ضيافة المقاومة&#34;

المقاومة الشعبية تنظم حفل إفطار "في ضيافة المقاومة"

قيادي بـ&#34;الجهاد الإسلامي&#34;: صفقة القرن ستفشل كما فشلت كل المؤامرات

قيادي بـ"الجهاد الإسلامي": صفقة القرن ستفشل كما فشلت كل المؤامرات

الاحتلال يصيب خمسة شبان ويعتقل آخرَ خلال مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

الاحتلال يصيب خمسة شبان ويعتقل آخرَ خلال مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

اشتية يبحث مع هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية سبل تعزيز الشراكة

اشتية يبحث مع هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية سبل تعزيز الشراكة

الشرطة: 30 ألف مسافر تنقلوا عبر الكرامة وتوقيف 111 مطلوبا الأسبوع الماضي

الشرطة: 30 ألف مسافر تنقلوا عبر الكرامة وتوقيف 111 مطلوبا الأسبوع الماضي

الخارجية: الاحتلال يعرض مقاعد دراسية فلسطينية للمزاد العلني

الخارجية: الاحتلال يعرض مقاعد دراسية فلسطينية للمزاد العلني

منوعات

نهاية &#34;الهيبة الحصاد&#34; تُكشف: مقتل &#34;ثروت&#34; و&#34;شيخ الجبل&#34;

نهاية "الهيبة الحصاد" تُكشف: مقتل "ثروت" و"شيخ الجبل"

خطأ إملائي يضع نادين نسيب نجيم في مأزق

خطأ إملائي يضع نادين نسيب نجيم في مأزق

ترامب عن زوجة الأمير هاري: لم أعرف أنها كانت شريرة

ترامب عن زوجة الأمير هاري: لم أعرف أنها كانت شريرة

حسام حبيب يثير الجدل بطريقة احتضانه شيرين

حسام حبيب يثير الجدل بطريقة احتضانه شيرين

علا الفارس تعلن انضمامها رسميا إلى الجزيرة

علا الفارس تعلن انضمامها رسميا إلى الجزيرة

حسن حسني يتعرض لأزمة صحية وتامر مرسي يتكفل بعلاجه

حسن حسني يتعرض لأزمة صحية وتامر مرسي يتكفل بعلاجه

ريهانا تصدم جُمهورها باسمها الحقيقي.. فما هو؟

ريهانا تصدم جُمهورها باسمها الحقيقي.. فما هو؟

خادمة تقتل إبنة شقيقة ممثل لبناني ​بطريقة مُروعة

خادمة تقتل إبنة شقيقة ممثل لبناني ​بطريقة مُروعة

مجلة أمريكية تُبرز تشابه &#34;ولد الغلابة&#34; مع &#34;Breakin bad&#34;

مجلة أمريكية تُبرز تشابه "ولد الغلابة" مع "Breakin bad"

حميد الشاعري يكشف تفاصيل القبض عليه 3 مرات

حميد الشاعري يكشف تفاصيل القبض عليه 3 مرات

عربي

مقتل 20 حوثياً باشتباكات مع &#34;العمالقة&#34; جنوبي الحديدة

مقتل 20 حوثياً باشتباكات مع "العمالقة" جنوبي الحديدة

الحرائق تلتهم حقولا جديدة بالعراق والفاعل مجهول

الحرائق تلتهم حقولا جديدة بالعراق والفاعل مجهول

فيديو: ما حقيقة فيديوهات &#34;انسحاب الوفد القطري من قمة مكة&#34;؟

فيديو: ما حقيقة فيديوهات "انسحاب الوفد القطري من قمة مكة"؟

العراق يرفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي

العراق يرفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي