شؤون فلسطينية

استطلاعات رأي: ليبرمان يعزز قوته والكتلة اليمينية من دونه لا تملك 61 مقعدًا

استطلاعات رأي: ليبرمان يعزز قوته والكتلة اليمينية من دونه لا تملك 61 مقعدًا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) أن استطلاعات الرأي الأولية في إسرائيل، تظهر أن حزب إسرائيل بيتنا، بقيادة أفيغدور ليبرمان، عزز قوته في أعقاب حل الكنيست، ومن دونه لا تملك الكتلة اليمينية 61 مقعدًا.

 وقد حصل الحزب في الانتخابات السابقة، على خمسة مقاعد، بينما تتكهن استطلاعات الرأي في قناة "مكان" و"اخبار 13"، بحصوله في الانتخابات القادمة على 8 و9 مقاعد.

استطلاع "مكان" (بين قوسين عدد النواب في الكنيست المنتهية ولايتها):

الليكود 35 (35)، ازرق - ابيض 34 (35)، إسرائيل بيتنا 8 (5)، يهدوت هتوراه 8 (8)، شاس 7 (8)، الجبهة - العربية للتغيير 6 (6)، العمل 5 (6)، ميرتس 5 (4)، اليمين الجديد 4 (0)، تحالف أحزاب اليمين 4 (5)، العربية الموحدة - التجمع 4 (4). (جسر وهوية) لا يتجاوزان نسبة الحسم.

واتهم 43% من الذين شملهم الاستطلاع، ليبرمان بإجراء انتخابات مبكرة. فيما ألقى 35٪ باللوم على نتنياهو، و11٪ على أحزاب الحريديم، بينما رد 11٪ أنهم لا يعرفون.

وأجرى الاستطلاع معهد كانتر وشمل 546 شخصًا يمثلون السكان البالغين في إسرائيل. وتصل نسبة الخطأ القصوى إلى 4.3 ٪.

استطلاع أخبار القناة 13

الليكود وكلنا 36 (35)، أزرق - ابيض 33 (35)، إسرائيل بيتنا 5 (9)، شاس 7 (8)، يهدوت هتوراة 7 (8)، تحالف أحزاب اليمين 7 (5)، الجبهة – العربية للتغيير 7 (6)، ميرتس 6 (4)، العمل 4 (6)، العربية الموحدة - التجمع 4 (4).

شمل الاستطلاع 720 شخصُا، من بينهم 620 من السكان اليهود ومائة من السكان غير اليهود، وأجرى بواسطة البروفيسور كميل فوكس. وتصل نسبة الخطأ في أخذ العينات إلى 3.8 ٪.

استطلاع "معاريف": 72 مقعداً لمعسكر أحزاب اليمين والحريديم

وعلى النقيض من الاستطلاعين السابقين، يظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف" بواسطة "معهد بانيلز بوليتيكس"، أنه في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الآن ستزيد كتلة اليمين من قوتها وستحصل على 72 مقعداً في مقابل 39 مقعداً لمعسكر أحزاب الوسط- اليسار و9 مقاعد للأحزاب العربية.

ووفقا للاستطلاع يحصل الليكود على 37 مقعداً، "أزرق أبيض" 33 مقعداً، "إسرائيل بيتنا" 9 مقاعد، يهدوت هتوراه 8، شاس 7، تحالف أحزاب اليمين 6، ميرتس 6، الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير 5، "اليمين الجديد" 5، العربية الموحدة والتجمع 4، بينما يتكهن الاستطلاع بحصول حزب العمل على 3.25% فقط وعدم اجتياز نسبة الحسم.

وقال 40% من المشتركين في الاستطلاع إنهم يرغبون في أن يكون بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة بعد الانتخابات، بينما قال 48% منهم إنهم يرغبون في أن يتولى شخص آخر هذا المنصب.

وأكد 65% من المشتركين أنهم غير راضين عن حل الكنيست الـ21 بعد شهر ونصف شهر من انتخابه، في حين قال 30% منهم إنهم راضون عن ذلك. وقال 46% من المشتركين إن ليبرمان يتحمل مسؤولية الذهاب إلى انتخابات مبكرة، بينما قال 35% إن نتنياهو هو الذي يتحمل مسؤولية ذلك.

وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 527 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4.3%.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة طالت 25 أسيراً محرراً بالقدس

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة طالت 25 أسيراً محرراً بالقدس

عصام يوسف: قرارات القمة الإسلامية تشكل سنداً لحقوق الفلسطينيين ونضالهم

عصام يوسف: قرارات القمة الإسلامية تشكل سنداً لحقوق الفلسطينيين ونضالهم

المقاومة الشعبية تنظم حفل إفطار &#34;في ضيافة المقاومة&#34;

المقاومة الشعبية تنظم حفل إفطار "في ضيافة المقاومة"

(هآرتس): صفقة ترامب ستؤجل والسلطة الفلسطينية المستفيد الأكبر

(هآرتس): صفقة ترامب ستؤجل والسلطة الفلسطينية المستفيد الأكبر

إطلاق صاروخين من سوريا وسقوطهما في جبل الشيخ بالجولان

إطلاق صاروخين من سوريا وسقوطهما في جبل الشيخ بالجولان

قيادي بـ&#34;الجهاد الإسلامي&#34;: صفقة القرن ستفشل كما فشلت كل المؤامرات

قيادي بـ"الجهاد الإسلامي": صفقة القرن ستفشل كما فشلت كل المؤامرات

الاحتلال يصيب خمسة شبان ويعتقل آخرَ خلال مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

الاحتلال يصيب خمسة شبان ويعتقل آخرَ خلال مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

اشتية يبحث مع هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية سبل تعزيز الشراكة

اشتية يبحث مع هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية سبل تعزيز الشراكة

التعليقات

الدنيا حكايات

خرافات التسليح بين دول الخليج وإيران

خرافات التسليح بين دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة طالت 25 أسيراً محرراً بالقدس

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة طالت 25 أسيراً محرراً بالقدس

عصام يوسف: قرارات القمة الإسلامية تشكل سنداً لحقوق الفلسطينيين ونضالهم

عصام يوسف: قرارات القمة الإسلامية تشكل سنداً لحقوق الفلسطينيين ونضالهم

المقاومة الشعبية تنظم حفل إفطار &#34;في ضيافة المقاومة&#34;

المقاومة الشعبية تنظم حفل إفطار "في ضيافة المقاومة"

قيادي بـ&#34;الجهاد الإسلامي&#34;: صفقة القرن ستفشل كما فشلت كل المؤامرات

قيادي بـ"الجهاد الإسلامي": صفقة القرن ستفشل كما فشلت كل المؤامرات

الاحتلال يصيب خمسة شبان ويعتقل آخرَ خلال مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

الاحتلال يصيب خمسة شبان ويعتقل آخرَ خلال مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

اشتية يبحث مع هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية سبل تعزيز الشراكة

اشتية يبحث مع هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية سبل تعزيز الشراكة

الشرطة: 30 ألف مسافر تنقلوا عبر الكرامة وتوقيف 111 مطلوبا الأسبوع الماضي

الشرطة: 30 ألف مسافر تنقلوا عبر الكرامة وتوقيف 111 مطلوبا الأسبوع الماضي

الخارجية: الاحتلال يعرض مقاعد دراسية فلسطينية للمزاد العلني

الخارجية: الاحتلال يعرض مقاعد دراسية فلسطينية للمزاد العلني

منوعات

نهاية &#34;الهيبة الحصاد&#34; تُكشف: مقتل &#34;ثروت&#34; و&#34;شيخ الجبل&#34;

نهاية "الهيبة الحصاد" تُكشف: مقتل "ثروت" و"شيخ الجبل"

خطأ إملائي يضع نادين نسيب نجيم في مأزق

خطأ إملائي يضع نادين نسيب نجيم في مأزق

ترامب عن زوجة الأمير هاري: لم أعرف أنها كانت شريرة

ترامب عن زوجة الأمير هاري: لم أعرف أنها كانت شريرة

حسام حبيب يثير الجدل بطريقة احتضانه شيرين

حسام حبيب يثير الجدل بطريقة احتضانه شيرين

علا الفارس تعلن انضمامها رسميا إلى الجزيرة

علا الفارس تعلن انضمامها رسميا إلى الجزيرة

حسن حسني يتعرض لأزمة صحية وتامر مرسي يتكفل بعلاجه

حسن حسني يتعرض لأزمة صحية وتامر مرسي يتكفل بعلاجه

ريهانا تصدم جُمهورها باسمها الحقيقي.. فما هو؟

ريهانا تصدم جُمهورها باسمها الحقيقي.. فما هو؟

خادمة تقتل إبنة شقيقة ممثل لبناني ​بطريقة مُروعة

خادمة تقتل إبنة شقيقة ممثل لبناني ​بطريقة مُروعة

مجلة أمريكية تُبرز تشابه &#34;ولد الغلابة&#34; مع &#34;Breakin bad&#34;

مجلة أمريكية تُبرز تشابه "ولد الغلابة" مع "Breakin bad"

حميد الشاعري يكشف تفاصيل القبض عليه 3 مرات

حميد الشاعري يكشف تفاصيل القبض عليه 3 مرات

عربي

مقتل 20 حوثياً باشتباكات مع &#34;العمالقة&#34; جنوبي الحديدة

مقتل 20 حوثياً باشتباكات مع "العمالقة" جنوبي الحديدة

الحرائق تلتهم حقولا جديدة بالعراق والفاعل مجهول

الحرائق تلتهم حقولا جديدة بالعراق والفاعل مجهول

فيديو: ما حقيقة فيديوهات &#34;انسحاب الوفد القطري من قمة مكة&#34;؟

فيديو: ما حقيقة فيديوهات "انسحاب الوفد القطري من قمة مكة"؟

العراق يرفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي

العراق يرفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي