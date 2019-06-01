استطلاعات رأي: ليبرمان يعزز قوته والكتلة اليمينية من دونه لا تملك 61 مقعدًا

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) أن استطلاعات الرأي الأولية في إسرائيل، تظهر أن حزب إسرائيل بيتنا، بقيادة أفيغدور ليبرمان، عزز قوته في أعقاب حل الكنيست، ومن دونه لا تملك الكتلة اليمينية 61 مقعدًا.وقد حصل الحزب في الانتخابات السابقة، على خمسة مقاعد، بينما تتكهن استطلاعات الرأي في قناة "مكان" و"اخبار 13"، بحصوله في الانتخابات القادمة على 8 و9 مقاعد.استطلاع "مكان" (بين قوسين عدد النواب في الكنيست المنتهية ولايتها):الليكود 35 (35)، ازرق - ابيض 34 (35)، إسرائيل بيتنا 8 (5)، يهدوت هتوراه 8 (8)، شاس 7 (8)، الجبهة - العربية للتغيير 6 (6)، العمل 5 (6)، ميرتس 5 (4)، اليمين الجديد 4 (0)، تحالف أحزاب اليمين 4 (5)، العربية الموحدة - التجمع 4 (4). (جسر وهوية) لا يتجاوزان نسبة الحسم.واتهم 43% من الذين شملهم الاستطلاع، ليبرمان بإجراء انتخابات مبكرة. فيما ألقى 35٪ باللوم على نتنياهو، و11٪ على أحزاب الحريديم، بينما رد 11٪ أنهم لا يعرفون.وأجرى الاستطلاع معهد كانتر وشمل 546 شخصًا يمثلون السكان البالغين في إسرائيل. وتصل نسبة الخطأ القصوى إلى 4.3 ٪.استطلاع أخبار القناة 13الليكود وكلنا 36 (35)، أزرق - ابيض 33 (35)، إسرائيل بيتنا 5 (9)، شاس 7 (8)، يهدوت هتوراة 7 (8)، تحالف أحزاب اليمين 7 (5)، الجبهة – العربية للتغيير 7 (6)، ميرتس 6 (4)، العمل 4 (6)، العربية الموحدة - التجمع 4 (4).شمل الاستطلاع 720 شخصُا، من بينهم 620 من السكان اليهود ومائة من السكان غير اليهود، وأجرى بواسطة البروفيسور كميل فوكس. وتصل نسبة الخطأ في أخذ العينات إلى 3.8 ٪.استطلاع "معاريف": 72 مقعداً لمعسكر أحزاب اليمين والحريديموعلى النقيض من الاستطلاعين السابقين، يظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف" بواسطة "معهد بانيلز بوليتيكس"، أنه في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الآن ستزيد كتلة اليمين من قوتها وستحصل على 72 مقعداً في مقابل 39 مقعداً لمعسكر أحزاب الوسط- اليسار و9 مقاعد للأحزاب العربية.ووفقا للاستطلاع يحصل الليكود على 37 مقعداً، "أزرق أبيض" 33 مقعداً، "إسرائيل بيتنا" 9 مقاعد، يهدوت هتوراه 8، شاس 7، تحالف أحزاب اليمين 6، ميرتس 6، الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير 5، "اليمين الجديد" 5، العربية الموحدة والتجمع 4، بينما يتكهن الاستطلاع بحصول حزب العمل على 3.25% فقط وعدم اجتياز نسبة الحسم.وقال 40% من المشتركين في الاستطلاع إنهم يرغبون في أن يكون بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة بعد الانتخابات، بينما قال 48% منهم إنهم يرغبون في أن يتولى شخص آخر هذا المنصب.وأكد 65% من المشتركين أنهم غير راضين عن حل الكنيست الـ21 بعد شهر ونصف شهر من انتخابه، في حين قال 30% منهم إنهم راضون عن ذلك. وقال 46% من المشتركين إن ليبرمان يتحمل مسؤولية الذهاب إلى انتخابات مبكرة، بينما قال 35% إن نتنياهو هو الذي يتحمل مسؤولية ذلك.وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 527 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4.3%.