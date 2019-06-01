دولي

عشرات الإصابات في انفجارات هزت مصنعاً عسكرياً بروسيا

عشرات الإصابات في انفجارات هزت مصنعاً عسكرياً بروسيا
بلدة دزيرجينسك
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 79 شخصاً انفجارات عديدة بمصنع كريستال للمتفجرات، هزت بلدة دزيرجينسك في وسط روسيا، وفق ما قالت وزارة الصحة في البلاد.

ونقلت وكالة (تاس) عن سلطات البلدة قولها، أن الانفجارات التي وقعت في منتصف يوم السبت تقريبا (0900 بتوقيت جرينتش) سمعت في كل أرجاء دزيرجينسك التي يقطنها أكثر من 230 ألف شخص مما أسفر عن تحطم النوافذ أو تضررها في نحو 180 مبنى.

وعرض تلفزيون روسيا 24 لقطات للدخان وهو يتصاعد من المصنع، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

كما ذكرت وكالة (إنترفاكس) نقلا عن مسؤولي المصنع أن مديره أقيل "في اليوم السابق" لانتهاك قواعد الأمن الصناعي في وقت سابق من العام. وألقي عليه باللوم في انفجار وقع في أبريل نيسان ودمر جزءا من المصنع.

وأصيب 38 شخصاً داخل المصنع جراء الانفجارات في حين أصيب 41 شخصا من سكان المباني القريبة من المصنع بفعل شظايا الزجاج المتطاير.

وأوضحت الوزارة أن 15 من بين المصابين نقلوا إلى المستشفيات يعانون من جروح نتيجة الشظايا مضيفة أن امرأة من بين المصابين تعاني من إصابات بالغة.

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