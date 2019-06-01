دولي

روحاني: إيران قد تجري محادثات إذا أظهرت الولايات المتحدة الاحترام

روحاني: إيران قد تجري محادثات إذا أظهرت الولايات المتحدة الاحترام
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن إيران قد تجري محادثات إذا أظهرت الولايات المتحدة الاحترام واتبعت المعايير الدولية لكن طهران لن تدخل في مفاوضات تحت ضغط.

ونقلت وكالة (فارس) شبه الرسمية للأنباء عن روحاني قوله "نحن نؤيد المنطق والمحادثات إذا جلس (الطرف الآخر) باحترام على طاولة المفاوضات واتبع القواعد الدولية لا أن يصدر أمرا بالتفاوض"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ونددت طهران مراراً بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية، وقالت إن ذلك يمثل خرقا للقواعد الدولية ورفضت العقوبات الأمريكية وقالت إنها محاولة لترهيب الجمهورية الإسلامية للموافقة على إجراء محادثات بشأن اتفاق جديد.

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