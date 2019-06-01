شؤون فلسطينية

إطلاق صاروخين من سوريا وسقوطهما في جبل الشيخ بالجولان

إطلاق صاروخين من سوريا وسقوطهما في جبل الشيخ بالجولان
جبل الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر إسرائيلية اليوم السبت: إن صاروخيْن أُطلقا من سوريا وسقطا في جبل الشيخ بالجولان المحتل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم رصد عمليتي إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه جبل الشيخ، ولا توجد إصابات

يتبع..

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