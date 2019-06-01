إطلاق صاروخين من سوريا وسقوطهما في جبل الشيخ بالجولان

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر إسرائيلية اليوم السبت: إن صاروخيْن أُطلقا من سوريا وسقطا في جبل الشيخ بالجولان المحتل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم رصد عمليتي إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه جبل الشيخ، ولا توجد إصاباتيتبع..