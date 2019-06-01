الاحتلال يصيب خمسة شبان ويعتقل آخرَ خلال مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الشاب محمود عبد القادر شتيوي (17 عاماً) خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، فيما أصيب خمسة آخرون.وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، أن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب شتيوي خلال كمين نصبوه في احد المنازل المهجورة وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط خلال عملية الاعتقال ما أدى إلى إصابة خمسة شبان آخرين بجروح عولجوا ميدانياً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).