شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية سبل تعزيز الشراكة

اشتية يبحث مع هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية سبل تعزيز الشراكة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن المقاومة الشعبية أساس البرنامج السياسي النضالي الذي تتبناه منظمة التحرير، والقيادة والحكومة الفلسطينية، ويجب النظر بأنماطها نحو تأثير وفعالية أكبر.

جاء ذلك خلال لقاء اشتية، اليوم السبت، في مكتبه برام الله، هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية، حيث بحث معهم سبل رفع مستوى التنسيق والشراكة مع الحكومة، والأطر الحزبية لتعزيز العمل على الأرض.

كما بحث رئيس الوزراء مع الهيئة استراتيجية الحكومة، وخططها التنموية، وتقاطعها مع مبادئ المقاومة الشعبية، لا سيما في سعيها لتعزيز صمود المواطنين، ومساهمتهم بتنفيذ هذه الخطط وضمان نجاحها.

وأشاد بجهود أعضاء الهيئة في الميدان، وعملهم المتواصل الذي ترك نماذج يُشهد لها في مختلف المحافظات، مؤكدا تقديم كل دعم ممكن لتعزيز عملهم وتسهيل دورهم النضالي.


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