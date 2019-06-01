الخارجية: الاحتلال يعرض مقاعد دراسية فلسطينية للمزاد العلني

دانت وزارة الخارجية و المغتربين بأشد العبارات عزم وزارة جيش الاحتلال بيع صفين مدرسيين جاهزين كانت قد صادرتهما من خربة بزيق في الاغوار في مزاد علني الأسبوع المقبل، علماً أن الصفين هما منحة من الاتحاد الاوروبي لطلاب فلسطينيين مخصصة لـ ٤٩ تلميذاً.





وأوضحت الخارجية، أن الاتحاد الأوروبي كان قد ندد بتفكيك الصفين ودعى سلطات الاحتلال إلى إعادة بنائهما، وذلك وفقاً لالتزاماتها ومسؤولياتها كقوة احتلال بناءا على القانون الدولي.







واعتبرت الوزارة، أن هذا السلوك الاستفزازي يفوق اي وصف همجي ، و يتمادى في تغوله على جميع القوانين و القيم و الأخلاق.

وأضافت: "ترى الوزارة أن قرار سلطات الاحتلال هذا يعتبر تحديا صارخاً للاتحاد الأوروبي ومبادئه ومواقفه، واستخفافاً بمناشداته ومطالباته لسلطات الاحتلال بوقف عمليات تدمير المنشآت الممولة من الاتحاد.





وأكدت الوزارة، أنه لم يعد مجدياً الاكتفاء الدولي ببيانات الإدانة والتنديد والمناشدات لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال، فالمطلوب إجراءات اوروبية ودولية فاعلة وعملية لردع سلطات الاحتلال واجبارها على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي وإرادة السلام الدولي.

رام الله - دنيا الوطن