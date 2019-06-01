مصرع سائق من النقب وإصابة 4 في حادث طرق جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي سائق عربي من سكان النقب مصرعه، وأصيب 4 آخرون بإصابات متفاوتة في حادث طرق وقع ظهر اليوم، السبت، في شارع "60" جنوب جبال الخليل على الطريق المؤدي إلى مخيم الفوار.ووقع الحادث قرابة الساعة 12:00 من ظهر اليوم، ونجم عن تصادم شاحنة تحمل لوحة فلسطينية مع مركبة تحمل لوحة صفراء إسرائيلية، وفقا لما أورده موقع (عرب 48).وبحسب طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان فإن سائق المركبة، وهو شاب عربي من النقب قد لقي مصرعه في مكان الحادث.وعلم أن الشاب هو أيمن أبو عرار من عرعرة النقب، ويبلغ من العمر 29 عاما.وأصيبت شابة في العشرينات من عمرها بإصابة في البطن، كما أصيبت أيضا سيدة في الأربعينات من العمر وفتاة (14 عاما) بإصابات متوسطة في الأطراف والرأس.وتم نقل المصابين إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.وعلم أن مصابا رابعا، وهو سائق الشاحنة، قد نقل بواسطة الهلال الأحمر إلى مناطق السلطة الفلسطينية.