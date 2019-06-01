شؤون فلسطينية

حصاد: شهيدان وإصابة 5 إسرائيليين و3 عمليات و63 مواجهة بالضفة وغزة

حصاد: شهيدان وإصابة 5 إسرائيليين و3 عمليات و63 مواجهة بالضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الأسبوع الماضي استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب 5 إسرائيليين، خلال عدة مواجهات في الضفة الغربية وغزة، ليشهد الأسبوع على اندلاع 63 مواجهة مع الاحتلال، تخللها عملية طعن ومحاولتان، إضافة لتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة والداخل المحتل.

ففي أمس الجمعة، استشهد يوسف وجيه سحويل (18 عامًا) من عبوين برام الله منفذ عملية الطعن في باب العامود، كما استشهد الفتى عبد الله لؤي غيث (16 عامًا) من الخليل برصاص الاحتلال في وادي الحمص ببيت لحم، وأصيب 16 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي وعشرات حالات الاختناق في الضفة وغزة واعتقل شابين آخرين بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، فيما أصيب 2 من المستوطنين بجراح في عملية الطعن بباب العامود في القدس، في وقت ألقى شبان فلسطينيون عدة زجاجات حارقة في مستوطنة بسجات زئيف، مستوطنة بئيري، ومستوطنة ناحل عوز، وذلك ضمن حوالي 15 مواجهة.

ويوم الخميس، أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية، كما أصيب مستوطن بالحجارة في البلدة القديمة بالقدس وإصابة شرطي بالحجارة في رهط، فيما تم رصد اندلاع 10 مواجهات مع قوات الاحتلال، تخللها إلقاء زجاجات حارقة في مستوطنة كرمي تسور، مستوطنة يتسهار، ومستوطنة بسجات زئيف.

أما يوم الأربعاء، ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه مركبات وجنود الاحتلال في عزون، ومستوطنة نتيفوت، وأحصيت 7 مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة وغزة.

وفي منتصف الأسبوع، أصيب 2 من المستوطنين بعد رشق سيارتهما بالحجارة قرب حاجز الأنفاق ببيت لحم، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة فيفي مستوطنة بئيري، مستوطنة جبعون هخدشاه، ومستوطنة جبعات زئيف، وذلك ضمن 9 مواجهات.

ويوم الإثنين الماضي، ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة صوب الاحتلال في مفرق مستوطنة عصيون، مستوطنة ببسجات زئيف، قاعدة عوفريت، ومستوطنة بئيري، وذلك ضمن 9 مواجهات.

ويوم الأحد، ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على مستوطنة بسجات زئيف، ومستوطنة علوميم، حيث أحصيت 8 مواجهات في ذلك اليوم.

وأما يوم السبت فقد أصيب فلسطينيان بالرضوض في الضفة الغربية، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة في أشكول، وأحصيت 5 مواجهات.

أخبار ذات صلة

الخارجية: الاحتلال يعرض مقاعد دراسية فلسطينية للمزاد العلني

الخارجية: الاحتلال يعرض مقاعد دراسية فلسطينية للمزاد العلني

مصرع سائق من النقب وإصابة 4 في حادث طرق جنوب الخليل

مصرع سائق من النقب وإصابة 4 في حادث طرق جنوب الخليل

خمس إصابات بحادث سير ذاتي وسط قطاع غزة

خمس إصابات بحادث سير ذاتي وسط قطاع غزة

مركز القدس: 36 شهيداً في أيار واستهداف متواصل لمسيرات العودة

مركز القدس: 36 شهيداً في أيار واستهداف متواصل لمسيرات العودة

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

الرئاسة: قمتا مكة انتصار للموقف الفلسطيني ولم نفوض أحداً بالتّكلم عنا

الرئاسة: قمتا مكة انتصار للموقف الفلسطيني ولم نفوض أحداً بالتّكلم عنا

الديمقراطية: ما لم تُحاسب إسرائيل فلن تتوقف عن ارتكاب جرائم القتل والاغتيال

الديمقراطية: ما لم تُحاسب إسرائيل فلن تتوقف عن ارتكاب جرائم القتل والاغتيال

الأحمد: مصر تتحرك جدياً بملف المصالحة بعيداً عن الأضواء والإعلام

الأحمد: مصر تتحرك جدياً بملف المصالحة بعيداً عن الأضواء والإعلام

التعليقات

الدنيا حكايات

خرافات التسليح بين دول الخليج وإيران

خرافات التسليح بين دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

مصرع سائق من النقب وإصابة 4 في حادث طرق جنوب الخليل

مصرع سائق من النقب وإصابة 4 في حادث طرق جنوب الخليل

حصاد: شهيدان وإصابة 5 إسرائيليين و3 عمليات و63 مواجهة بالضفة وغزة

حصاد: شهيدان وإصابة 5 إسرائيليين و3 عمليات و63 مواجهة بالضفة وغزة

خمس إصابات بحادث سير ذاتي وسط قطاع غزة

خمس إصابات بحادث سير ذاتي وسط قطاع غزة

مركز القدس: 36 شهيداً في أيار واستهداف متواصل لمسيرات العودة

مركز القدس: 36 شهيداً في أيار واستهداف متواصل لمسيرات العودة

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

الديمقراطية: ما لم تُحاسب إسرائيل فلن تتوقف عن ارتكاب جرائم القتل والاغتيال

الديمقراطية: ما لم تُحاسب إسرائيل فلن تتوقف عن ارتكاب جرائم القتل والاغتيال

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية استفزازية أمام أحد أبواب &#34;الأقصى&#34;

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية استفزازية أمام أحد أبواب "الأقصى"

مصرع مواطن غرقاً في بركة مياه في متنزه بالخليل

مصرع مواطن غرقاً في بركة مياه في متنزه بالخليل

منوعات

نهاية &#34;الهيبة الحصاد&#34; تُكشف: مقتل &#34;ثروت&#34; و&#34;شيخ الجبل&#34;

نهاية "الهيبة الحصاد" تُكشف: مقتل "ثروت" و"شيخ الجبل"

خطأ إملائي يضع نادين نسيب نجيم في مأزق

خطأ إملائي يضع نادين نسيب نجيم في مأزق

ترامب عن زوجة الأمير هاري: لم أعرف أنها كانت شريرة

ترامب عن زوجة الأمير هاري: لم أعرف أنها كانت شريرة

حسام حبيب يثير الجدل بطريقة احتضانه شيرين

حسام حبيب يثير الجدل بطريقة احتضانه شيرين

علا الفارس تعلن انضمامها رسميا إلى الجزيرة

علا الفارس تعلن انضمامها رسميا إلى الجزيرة

حسن حسني يتعرض لأزمة صحية وتامر مرسي يتكفل بعلاجه

حسن حسني يتعرض لأزمة صحية وتامر مرسي يتكفل بعلاجه

ريهانا تصدم جُمهورها باسمها الحقيقي.. فما هو؟

ريهانا تصدم جُمهورها باسمها الحقيقي.. فما هو؟

خادمة تقتل إبنة شقيقة ممثل لبناني ​بطريقة مُروعة

خادمة تقتل إبنة شقيقة ممثل لبناني ​بطريقة مُروعة

مجلة أمريكية تُبرز تشابه &#34;ولد الغلابة&#34; مع &#34;Breakin bad&#34;

مجلة أمريكية تُبرز تشابه "ولد الغلابة" مع "Breakin bad"

حميد الشاعري يكشف تفاصيل القبض عليه 3 مرات

حميد الشاعري يكشف تفاصيل القبض عليه 3 مرات

عربي

مقتل 20 حوثياً باشتباكات مع &#34;العمالقة&#34; جنوبي الحديدة

مقتل 20 حوثياً باشتباكات مع "العمالقة" جنوبي الحديدة

الحرائق تلتهم حقولا جديدة بالعراق والفاعل مجهول

الحرائق تلتهم حقولا جديدة بالعراق والفاعل مجهول

فيديو: ما حقيقة فيديوهات &#34;انسحاب الوفد القطري من قمة مكة&#34;؟

فيديو: ما حقيقة فيديوهات "انسحاب الوفد القطري من قمة مكة"؟

العراق يرفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي

العراق يرفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي