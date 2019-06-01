حصاد: شهيدان وإصابة 5 إسرائيليين و3 عمليات و63 مواجهة بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنشهد حصاد الأسبوع الماضي استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب 5 إسرائيليين، خلال عدة مواجهات في الضفة الغربية وغزة، ليشهد الأسبوع على اندلاع 63 مواجهة مع الاحتلال، تخللها عملية طعن ومحاولتان، إضافة لتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة والداخل المحتل.ففي أمس الجمعة، استشهد يوسف وجيه سحويل (18 عامًا) من عبوين برام الله منفذ عملية الطعن في باب العامود، كما استشهد الفتى عبد الله لؤي غيث (16 عامًا) من الخليل برصاص الاحتلال في وادي الحمص ببيت لحم، وأصيب 16 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي وعشرات حالات الاختناق في الضفة وغزة واعتقل شابين آخرين بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، فيما أصيب 2 من المستوطنين بجراح في عملية الطعن بباب العامود في القدس، في وقت ألقى شبان فلسطينيون عدة زجاجات حارقة في مستوطنة بسجات زئيف، مستوطنة بئيري، ومستوطنة ناحل عوز، وذلك ضمن حوالي 15 مواجهة.ويوم الخميس، أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية، كما أصيب مستوطن بالحجارة في البلدة القديمة بالقدس وإصابة شرطي بالحجارة في رهط، فيما تم رصد اندلاع 10 مواجهات مع قوات الاحتلال، تخللها إلقاء زجاجات حارقة في مستوطنة كرمي تسور، مستوطنة يتسهار، ومستوطنة بسجات زئيف.أما يوم الأربعاء، ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه مركبات وجنود الاحتلال في عزون، ومستوطنة نتيفوت، وأحصيت 7 مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة وغزة.وفي منتصف الأسبوع، أصيب 2 من المستوطنين بعد رشق سيارتهما بالحجارة قرب حاجز الأنفاق ببيت لحم، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة فيفي مستوطنة بئيري، مستوطنة جبعون هخدشاه، ومستوطنة جبعات زئيف، وذلك ضمن 9 مواجهات.ويوم الإثنين الماضي، ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة صوب الاحتلال في مفرق مستوطنة عصيون، مستوطنة ببسجات زئيف، قاعدة عوفريت، ومستوطنة بئيري، وذلك ضمن 9 مواجهات.ويوم الأحد، ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على مستوطنة بسجات زئيف، ومستوطنة علوميم، حيث أحصيت 8 مواجهات في ذلك اليوم.وأما يوم السبت فقد أصيب فلسطينيان بالرضوض في الضفة الغربية، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة في أشكول، وأحصيت 5 مواجهات.