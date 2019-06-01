خمس إصابات بحادث سير ذاتي وسط قطاع غزة





وأوضح فهد حرب مفتش حواد المرور في قطاع غزة، خلال تصريح صحفي لـ"دنيا الوطن"، أن الحادث وقع بعد اصطدام مركبة من نوع (سكودا) بعامود كهرباء، بعد أن فقد السائق السيطرة على القيادة.





وأشار حرب، إلى أن الحادث أسفر عن وقوع خمس اصابات، وصفت حالتهم ما بين المتوسطة والطفيفة.

خاص دنيا الوطنأصيب خمسة مواطنين بجروح، بعد تعرضهم لحادث سير ذاتي، وقع اليوم السبت، على طريق شارع صلاح الدين شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة.