عربي

إيزنكوت: تعاون أمني وثيق بين الموساد الإسرائيلي والدول العربية المُعتدلة

إيزنكوت: تعاون أمني وثيق بين الموساد الإسرائيلي والدول العربية المُعتدلة
غادي إيزنكوت
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، السابق، غادي إيزنكوت: إن بلاده تواصل التعاون الأمني الوثيق بين جهازي الشاباك والموساد الإسرائيليين، ونظرائهم في العالم العربي، للحد من الأخطار التي تهدد إسرائيل.

وأوضح إيزنكوت، وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن الجيش والأجهزة الاستخبارية الإسرائيلي، تواصل استغلال الفرص القائمة في التعاون مع الدول العربية المعتدلة، لمواجهة التحديات الإقليمية المتعاظمة.

وأشار إلى أن حزب الله، يتصدر التهديدات الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل، يليه قوات الحرس الثوري الإيراني المتواجدة في سوريا، والتي يقودها قاسم سليماني تحت اسم "فيلق القدس".

وأضاف: "حركة حماس تمثل الطرف الضعيف من بين أعداء إسرائيل، إلا أن مواجهتها عسكرياً تنطوي على تحديات كبيرة"، مشدداً على ضرورة أن يستغل الجيش الإسرائيلي فترات الهدوء، من أجل تعزيز قوته العسكرية، لمواجهة هذه التحديات.

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