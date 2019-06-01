دولي

أردوغان: إرهاب دولة يُمارس بأول قبلة للمسلمين

أردوغان: إرهاب دولة يُمارس بأول قبلة للمسلمين
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن إرهاب دولة يُمارس بتهور في الأراضي الفلسطينية، مستهدفاً مدينة القدس، أول قبلة للمسلمين، على مرأى العالم بأسره.

وأوضح أردوغان، وفق (روسيا اليوم)، أن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة صعبة للغاية، إذ تعاني بعض دولها من نزاعات داخلية وحروب وهجمات إرهابية، مبدياً استنكاره إزاء سفك المسلمين دماء بعضهم البعض.

وشدد أردوغان على أن تركيا، واجهت كل هذه التحديات، وصمدت أمامها؛ كي تتجه إليها الأنظار باعتبارها جزيرة للطمأنينة، على حد تعبيره.

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