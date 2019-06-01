أردوغان: إرهاب دولة يُمارس بأول قبلة للمسلمين





وأوضح أردوغان، وفق (روسيا اليوم)، أن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة صعبة للغاية، إذ تعاني بعض دولها من نزاعات داخلية وحروب وهجمات إرهابية، مبدياً استنكاره إزاء سفك المسلمين دماء بعضهم البعض.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن إرهاب دولة يُمارس بتهور في الأراضي الفلسطينية، مستهدفاً مدينة القدس، أول قبلة للمسلمين، على مرأى العالم بأسره.وشدد أردوغان على أن تركيا، واجهت كل هذه التحديات، وصمدت أمامها؛ كي تتجه إليها الأنظار باعتبارها جزيرة للطمأنينة، على حد تعبيره.