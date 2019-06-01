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مقتل 20 حوثياً باشتباكات مع "العمالقة" جنوبي الحديدة

مقتل 20 حوثياً باشتباكات مع "العمالقة" جنوبي الحديدة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت مصادر عسكرية في ألوية العمالقة، السبت، أن قواتهم قتلت وجرحت ما لا يقل عن 20 عنصرا من جماعات الحوثيين خلال عملية التفاف في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

وأفادت المصادر بأن عناصر الجماعات الحوثية حاولت التسلل من الجهة الشمالية لمركز المديرية، محاولة تنفيذ اختراق يسهل عليهم العودة للمديرية، لكن قوات ألوية العمالقة أحبطت العملية، مكبدة الحوثيين قتلى وجرحى، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وبموازاة ذلك، دارت اشتباكات عنيفة بين ألوية العمالقة وجماعات الحوثي، في أطراف مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، وقصفت الجماعات الحوثية مركز المديرية والأحياء السكنية، علاوة على شنها قصفا عنيفا على مديرية حيس.

وقالت مصادر ميدانية، إن اشتباكات عنيفة خاضتها ألوية العمالقة ضد مجاميع تمركزات الجماعات الحوثية في محيط وتخوم مديرية التحيتا، فيما احتدمت المواجهات في الجهة الشرقية.

وقد قامت جماعات الحوثي بقصف الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا بالقذائف الثقيلة والهاون.

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