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الحرائق تلتهم حقولا جديدة بالعراق والفاعل مجهول

الحرائق تلتهم حقولا جديدة بالعراق والفاعل مجهول
رام الله - دنيا الوطن
اندلع حريق في مخازن تحتوي على قطع للسيارات شرقي العراق، السبت، وذلك بعد حرائق مماثلة التهمت على مدار الأيام القليلة الماضية محاصيل زراعية في عدد من محافظات المختلفة.   
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية: "إن فرق الدفاع المدني تحاول إخماد حريق نشب في مخازن للأدوات الاحتياطية، وذلك في منطقة جسر ديالى قرب الشركة العامة للسيارات"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

والتهمت حرائق اندلعت قبل أسبوع، مئات الدونمات الزراعية في قرية العباسي بمدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك شمالي العراق. كما اندلعت قبل أسبوع أيضا حريق في مزرعة للقمح غربي الأنبار.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت عددا من الحرائق، التي التهمت مئات الهكتارات الزراعية في محافظة صلاح الدين، مما دفع نوابا عن المحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد اتهمت تنظيم الدولة بالوقوف وراء حرائق الحقول الزراعية، بينما وجهت جهات أخرى أصابع الاتهام إلى فصائل جماعات الحشد الشعبي.

وكانت مصادر عراقية محلية قد وجهت أصابع الاتهام إلى عناصر تنظيم الدولة في عملية إشعال الحرائق، عقابا لسكان القرى ممن يرفضون دفع الإتاوات للتنظيم.

وخرج مزارعون في كل من العراق وشمال شرقي سوريا، في احتجاجات، لتعرض حقولهم الزراعية خلال الأسابيع الأخيرة للحرائق الغامضة.

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