بحر: لا أحد يمنع أبو مازن بأن يأتي لقطاع غزة

شاهد تصريحات أحمد بحر لـ"دنيا الوطن"..



أكد أحمد بحر، النائب لرئيس المجلس التشريعي، بغزة، أنه لا مانع لديهم، بأن يأتي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى قطاع غزة مُجددًا.وقال بحر لـ"دنيا الوطن": "لا أحد يمنع أبو مازن ولا غيره، أن يأتي لغزة، لكن نريده أن يأتي وهو يُريد وحدة وطنية حقيقية، على أساس الثوابت الفلسطينية، وليس على أوسلو".وأوضح: أن قول بعض مسؤولي السلطة الفلسطينية، بما فيهم رئيس الوزراء محمد اشتية: إنهم يُريدون المجيء إلى قطاع غزة، لكن حركة حماس، ستمنعهم، هي حجج واهية، وكلام مردود عليهم، مضيفًا: "من يُريد أن يأتي لغزة، عليه أن يوقف التنسيق الأمني، ويرفع الحصار، وألا يقطع رواتب الشهداء والأسرى والأيتام، ويخدم المواطنين هنا".وتابع: "على اشتية أن يُنهي كل هذه الإشكاليات، ثم يتحدث عن قضية أن يأتي لغزة، أولا يأتي".وفي سياق آخر، أكد بحر أن المؤتمر الاقتصادي المُزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة، هذا الشهر، ورغم أنه قيل عنه بإنه ورشة اقتصادية، إلا أن هدفه تصفية القضية الفلسطينية، ونحن قلنا ولا زلنا نقول لا نُساوم الوطن والثوابت بالمال.وأضاف بحر، ندعو البحرين، والمؤتمرين هناك بإلغاء هذه الورشة، ونشكر كذلك موقف الشعب البحريني وأحزابه الرافضة للمؤتمر، وتؤيد القضية الفلسطينية، متابعًا: "كما طالبنا الزعماء العرب، والحكومات، بمقاطعة المؤتمر، المرفوض قانونيًا ودينيًا وإنسانيًا"، على حد تعبيره.